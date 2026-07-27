Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora
La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que el fenómeno observado durante la tarde de este lunes corresponde a un tornado y entregó una evaluación preliminar de su intensidad.
Los videos que comenzaron a circular durante la tarde de este lunes desde Chillán Viejo, Región de Ñuble, mostraban una columna de aire giratoria que rápidamente generó dudas sobre si se trataba de un tornado.
Horas después, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a través de MeteoChile, confirmó que el fenómeno sí corresponde a uno de este tipo.
En una publicación difundida por el organismo en X, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que, tras analizar las imágenes, “sí es un tornado, es una nube embudo que logró bajar y tocar tierra, por eso estamos hablando de un tornado, no solamente de nube embudo”.
El especialista agregó que, de acuerdo con los primeros antecedentes y los reportes recibidos desde la zona, el evento puede ser clasificado de manera preliminar como un tornado EF1.
“Se puede categorizar preliminarmente que podría tratarse de un tornado EF1, por el grado de afectación inicial que se está evidenciando en este momento”, señaló.
¿Qué significa que sea un tornado EF1?
Los tornados se clasifican mediante la escala Enhanced Fujita (EF), que va desde EF0, correspondiente a los eventos de menor intensidad, hasta EF5, que representa los tornados más destructivos.
En el caso de un EF1, los vientos alcanzan velocidades entre 138 y 177 kilómetros por hora.
Según esta clasificación, este tipo de tornado puede provocar daños moderados, como desprendimiento de techumbres, caída de árboles, daños en estructuras livianas y el desplazamiento de vehículos de menor tamaño.
¿Podría repetirse el fenómeno?
Desde MeteoChile también recordaron que el organismo mantenía vigente un aviso por probables tormentas eléctricas, condición que favorece la formación de este tipo de fenómenos.
“Generalmente algunos tornados sí vienen acompañados por tormentas eléctricas”, explicó Zúñiga.
Además, añadió que la inestabilidad atmosférica se mantendrá durante el resto de la jornada, por lo que no se descarta que pueda producirse otro fenómeno similar durante la tarde o noche.
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