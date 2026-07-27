Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile

No solo la lluvia llegará a distintas ciudades de la zona central. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que podrían registrarse durante este lunes en tres regiones del país .

De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de inestabilidad atmosférica y se desarrollará desde la mañana hasta la noche de este lunes.

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile Tendencias / La Tercera

Las áreas donde se pronostican las tormentas eléctricas corresponden a:

Región de Valparaíso : precordillera y valles precordilleranos, además de la cordillera.

Región Metropolitana : precordillera y cordillera.

Región de O’Higgins: valle, precordillera y cordillera

¿En qué sectores habría tormentas?

En la Quinta Región, ciudades como Petorca, San Felipe y Los Andes se encuentran en la zona donde podría haber tormentas eléctricas.

En la Región Metropolitana este fenómeno será cercano a la cordillera, en comunas como Lo Barnechea y Colina .

Más hacia el sur, gran parte de la Región de O’Higgins se verá afectada por esta situación en lugares como Rancagua, Graneros, Rengo, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua y Chimbarongo.

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile. Foto: DMC

La DMC recomendó mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente si se realizarán actividades al aire libre o en zonas de montaña.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

El organismo recordó que un aviso meteorológico corresponde al nivel más bajo dentro de su escala de alertamiento , por debajo de una advertencia y una alarma.

Según la DMC, este tipo de aviso se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos.