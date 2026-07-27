Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

Durante el cierre de julio y los primeros días de agosto, Matucana 100 presentará un ciclo de conciertos dedicado a artistas que están renovando la escena musical chilena. Serán cuatro jornadas protagonizadas por proyectos independientes que, desde diferentes géneros, territorios e identidades, buscan ampliar los sonidos y discursos presentes en la música nacional.

La programación comenzará el jueves 30 de julio con el lanzamiento de Calendarios, el disco debut del artista temuquense Cualmarcelo, su proyecto personal tras haber cosechado críticas muy favorables con su banda Cuáles iQuiénes. El álbum fue publicado en plataformas digitales el pasado 10 de abril y, durante este concierto, también será presentado por primera vez en formato CD ante el público de la Región Metropolitana.

La propuesta de Cualmarcelo establece un diálogo entre el folk experimental, distintas corrientes del indie rock y la poesía. Su trabajo mantiene un fuerte vínculo con el sur de Chile y, especialmente, con Temuco, ciudad donde realizó un primer lanzamiento de este álbum, que contará con una destacada banda de soporte y escenografía ideada especialmente para esta ocasión.

La apertura estará a cargo de Inundaremos, banda que recientemente publicó Tanquemante, disco que ha recibido una positiva valoración dentro del circuito independiente. Ambas propuestas comparten una exploración musical y poética que pone en el centro la diversidad cultural, los territorios y las distintas identidades que conforman el país.

El viernes 31 de julio será el turno de Killua97, quien se presentará junto a Buen Día Abril. Cristian Díaz Iturra, nombre detrás de Killua97, es un cantante, compositor y escritor de 27 años oriundo de La Pintana. Desde sus primeras apariciones en el circuito underground, en 2019, ha destacado por su versatilidad, carisma y cercanía con sus seguidores.

Sus canciones abordan el amor, la vida en el barrio y la búsqueda de un mejor porvenir. En su trayectoria cuenta con los EP No. 2, Ballin y Love Songs —este último supera los 15 millones de reproducciones—, además de los álbumes Sky’s the Limit, #luvbolakaNiñoAmor y Love Songs 2. Actualmente, el artista trabaja acompañado por una banda que le ha permitido expandir su sonoridad y explorar nuevos horizontes musicales.

La jornada contará también con la participación de Buen Día Abril, banda chilena de indie pop nacida de manera espontánea a partir del deseo de hacer música por diversión. Su sonido combina una producción orgánica y retro con influencias internacionales como Beach House y The Sundays, además de referentes de la escena nacional. Buena parte de esto se refleja en su debut homónimo, publicado de manera independiente durante junio.

El sábado 1 de agosto, Diavol Strain celebrará sus 11 años de trayectoria con el lanzamiento de Eterno Retorno, su quinto álbum de estudio. La banda de Riot Goth, nacida en Valparaíso, presentará en vivo este nuevo trabajo, grabado por Pablo Giadach y mezclado y masterizado por William Faith en Estados Unidos. El concierto tendrá como show de apertura a Derrumbando Defensas, banda de hardcore metal originaria de Temuco, sumando una nueva propuesta regional a este encuentro con la música independiente chilena.

El ciclo finalizará el domingo 2 de agosto con una jornada presentada por JoyBoy Records y Sello Casata, que reunirá a Fonosida, Paracaidistas, Frucola Frappé y Aquí Brillamos.

El encuentro estará dedicado al rock pop alternativo chileno y convocará a bandas independientes con diez años o menos de trayectoria. La iniciativa busca entregar visibilidad y fortalecer la circulación de proyectos en un horario diurno y un conjunto que ha dado que hablar con escenarios pequeños y hasta giras internacionales o presentaciones en Lollapalooza.

Con este bloque musical, Matucana 100 busca abrir nuevos espacios para la creación independiente, conectar a diferentes comunidades de artistas y públicos, y contribuir al fortalecimiento de una escena nacional diversa, descentralizada y en permanente transformación.

*Programación

*Cualmarcelo presenta Calendarios + Inundaremos

Jueves 30 de julio | 19:30 horas

Preventa 1: $6.000

Preventa 2: $8.000

Entrada general: $10.000

Apto para todas las edades.

*Killua97 + Buen Día Abril

Viernes 31 de julio | 19:30 horas

Espacio Patricio Bunster

Preventa: $7.000

Entrada general: $10.000

*Diavol Strâin presenta Eterno Retorno + Derrumbando Defensas

Sábado 01 de agosto| 20:00 horas

Espacio Patricio BunsterPromo: 2x $10.000 (cupos limitados)

Preventa 1: $7.000Preventa 2: $10.000

Entrada general: $12.000

*JoyBoy Records y Sello Casata presentan:Fonosida + Paracaidistas + Frucola Frappé + Aquí Brillamos

Domingo 2 de agosto | De 17:00 a 21:00 horas

Espacio Patricio Bunster

Preventa 1: $5.000

Preventa 2: $7.000

Entrada general: $10.000