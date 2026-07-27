Blaze Bayley, ex cantante de Iron Maiden vuelve a Chile

Los fanáticos de Iron Maiden vivirán una noche única el próximo 22 de enero de 2027, cuando Blaze Bayley regrese a Chile después de ocho años para ofrecer un espectáculo especialmente diseñado para celebrar los 30 años de The X Factor, uno de los discos más emblemáticos y reivindicados de su carrera junto a la legendaria banda británica.

El concierto, que se realizará en Sala Metrónomo, tendrá un formato inédito para los seguidores del cantante, ya que Bayley interpretará de principio a fin The X Factor, álbum lanzado en 1995 que marcó su debut como vocalista de Iron Maiden y que con el paso de los años se ha convertido en una verdadera obra de culto para miles de fanáticos.

La celebración continuará con un recorrido por los grandes clásicos de Virtual XI y una selección de himnos incluidos en Best of the Beast, recopilatorio que inmortalizó parte de su etapa en la “Doncella de Hierro”. De esta forma, el espectáculo repasará los momentos más importantes de los años en que Blaze lideró una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal.

“Estamos muy felices de traer nuevamente a Blaze Bayley a Chile. Han pasado ocho años desde su última visita y creemos que no existe mejor forma de celebrar su legado que escuchando The X Factor completo en vivo. Será una noche muy especial para los fanáticos, que además podrán disfrutar de los mejores temas de Virtual XI y Best of the Beast, en un show pensado especialmente para la comunidad de Iron Maiden en nuestro país”, señaló Jorge Ahués, presidente de MaidenChile.

Chile ha sido históricamente uno de los destinos más importantes para Blaze Bayley en Sudamérica, por lo que su regreso promete transformarse en uno de los eventos imperdibles del verano para los seguidores del metal.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Venta de entradas:

https://www.passline.com/eventos/blaze-bayley-en-chile

Ficha del evento

Artista: Blaze Bayley

Tour: The X Factor – 30th Anniversary Tour

Fecha: Viernes 22 de enero de 2027

Lugar: Sala Metrónomo, Santiago

Entradas: Disponibles a través de Passline.