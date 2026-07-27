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    El Deportivo

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    Con un plantel marcado por una fuerte identidad regional y una intensa preparación internacional, la Federación de Vóleibol de Chile definió a las 14 seleccionadas que representarán al país en este torneo de la FIVB.

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    El Deportivo

    La espera ha terminado. Con la mirada puesta en el hito deportivo más importante de la historia para la disciplina, la Federación de Vóleibol oficializó la nómina de las 14 jugadoras que defenderán los colores nacionales en el Campeonato Mundial Femenino U17 Chile 2026. Este certamen, que se celebrará por primera vez en la historia en el país, tendrá a Chile como el epicentro de esta disciplina versión juvenil global entre el 6 y el 16 de agosto.

    Uno de los aspectos más celebrados de esta convocatoria es su carácter profundamente regionalista. El equipo de Raúl Pereira no solo representa a la capital, sino que es un fiel reflejo del desarrollo deportivo que se ha gestado a lo largo del territorio. De las 14 seleccionadas, nueve provienen de ciudades fuera de la Región Metropolitana, evidenciando el éxito del trabajo de base realizado en Punta Arenas, Concepción, Quillota, Concón, Los Ángeles, Valparaíso, Pichilemu y Linares.

    La preparación ha sido exhaustiva. Antes de encarar la fase de grupos, el equipo está enfrentando una serie de cuadrangulares internacionales de alto nivel contra Argentina, Brasil y Japón. Estos enfrentamientos son claves para ajustar detalles tácticos y consolidar el nivel de juego del conjunto nacional, que tendrá el desafío de integrar el competitivo Grupo A, donde compartirá zona con potencias como Estados Unidos, Turquía, República Checa, Tailandia y Egipto.

    El torneo se desarrollará en un despliegue nacional, con sedes estratégicas en Santiago (dos recintos del Parque Estadio Nacional), Los Andes y San Felipe, reuniendo a las 24 mejores selecciones del planeta. Este evento representa una oportunidad única para que los aficionados nacionales sigan de cerca el desempeño de las representantes en un torneo de categoría mundial.

    Los tickets para los distintos encuentros pueden adquirirse exclusivamente a través de la plataforma TicketPro.

    Las nominadas para Mundial de Vóleibol U17

    Armadoras: Lucía Marín (Punta Arenas), Camila Corales (Concepción) y Emilia Maureira (Santiago).

    Puntas: Paula Salas (Santiago), Pilar Meneses (Quillota) y Raffaela Chiari (Santiago).

    Opuestas: Catalina Oyarzún (Punta Arenas) y Laura Bozzolo (Concón).

    Centrales: Dominga Sotomayor (Santiago), Nur Martín Abugoch (Santiago), Paulina Neira (Los Ángeles) y Arelis Mena (Valparaíso).

    Líberos: Valentina Maulen (Pichilemu) y Melisa Chávez (Linares).

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