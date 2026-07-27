Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

Alejandro Tabilo (30º) inició este lunes su gira por las canchas de cemento por Norteamérica después de dos semanas en torneos de arcilla, con dispares resultados. En el ATP 500 de Washington enfrentó a un duro escollo, el neerlandés Tallon Griekspoor (67º), finalista hace tres años del certamen y que dio una dura batalla. Sin embargo, el chileno logró salir airoso y se impuso por 7-6(3), 4-6 y 6-4.

Uno de los principales desafíos de la mejor raqueta del país era el encontrar cierta regularidad en el juego para retomar el nivel que mostró en la primera parte del año. Para ello, la misma superficie que lo vio crecer en su natal Canadá aparecía como el escenario ideal para recuperar esas buenas sensaciones. Y el objetivo se cumplió, pues mostró numerosos interesantes y bastante coraje para salir de los momentos complejos.

El partido se caracterizó por intercambios no muy largos, donde ambos mantuvieron el servicio durante el primer set con relativa tranquilidad, salvo un par de juegos, donde los dos jugadores tuvieron chances de quebrar. En el sexto, el chileno dejó ir una posibilidad de ruptura. Mientras que, en el siguiente, fue el europeo el que no pudo aprovechar un 15-40.

El destino de la primera manga se definió en el tie break, donde Tabilo aprovechó a la perfección las oportunidades que le dio el neerlandés y se mantuvo muy paciente frente a los embates de su rival, lo que le permitió ganar el desempate por 7-3.

A pesar de que el oriundo de Haarlem recibió un warning por romper su raqueta contra el suelo, logró tranquilizarse y enfrentar la segunda manga de una manera muy similar a la primera, con mucha solidez en su servicio. Incluso, dispuso de un punto de quiebre en el sexto game, pero no lo supo aprovechar.

En el siguiente juego, Tabilo fue el que no pudo concretar un 15-40, aunque poco pudo hacer ante los primeros servicios de europeo. Sin embargo, este último no se rindió hasta lograr el quiebre que le permitió emparejar el partido. Sucedió en el décimo juego, luego de que el chileno sucumbiera ante la presión y cometiera una dolorosa doble falta.

Reacción a tiempo

En menos de cinco minutos, el número uno del país hizo borrón y cuenta nueva. Salió renovado a enfrentar la última manga y logró su primer quiebre del encuentro con un espectacular revés a la carrera. Sin duda, una ventaja inicial valiosísima dado el contexto del encuentro.

El resto del set transcurrió con ambos jugadores manteniendo su servicio. Ale supo conservar la tranquilidad y enfocado en su juego, lo que fue provocando un efecto inverso en su rival que alternó grandes tiros ganadores con numerosos errores no forzados.

Tabilo pudo sostener bien la presión y si bien no pudo concretar tres match points en el noveno juego, en el siguiente cerró con su servicio una importante victoria que lo llena de motivación y confianza de cara a la siguiente ronda. Ahora se medirá con el vencedor del partido entre el estadounidense Frances Tiafoe (19º) y el francés Terence Atmane (56º), quienes se enfrentaban la noche de este lunes.