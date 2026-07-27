Causa que involucra a exfiscal Carlos Palma y a senador Calisto se traslada a Fiscalía de La Araucanía

El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, decidió trasladar una causa que involucra al expersecutor Carlos Palma y al senador Miguel Ángel Calisto a la Fiscalía Regional de La Araucanía.

El fiscal nacional decidió que el caso deje de estar en manos de la Fiscalía Regional de Aysén.

“La decisión se basó tras un oficio reservado remitido por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, que solicitó que la investigación fuera asumida por un fiscal regional distinto, con el objeto de resguardar la objetividad, transparencia e imparcialidad del proceso", explicó el equipo de comunicaciones de la Fiscalía Nacional en un comunicado dado a conocer este lunes.

El comunicado plantea que “en atención a la naturaleza y gravedad de los antecedentes, y considerando que el investigado se desempeñó como fiscal regional de dicha región, el fiscal nacional designó al fiscal regional de La Araucanía para dirigir la investigación”.

“Esta medida responde al compromiso institucional con la transparencia, objetividad e imparcialidad en la tramitación de las investigaciones penales y el debido cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley encomienda al Ministerio Público”, señaló la Fiscalía Nacional.

Palma, otrora fiscal regional de Aysén, fue formalizado por un delito de revelación de secreto respecto a una causa por tráfico de drogas, en octubre del año pasado.

Por otro lado, a inicios de este mes, La Tercera dio a conocer que se están indagando supuestos pagos que el senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto habría realizado a Palma, persecutor que lideraba la Fiscalía en Aysén cuando comenzó la primera investigación contra el exmilitante DC en 2022.

Esa es la indagatoria que pasó a La Araucanía.

Esa fiscalía regional es encabezada por Roberto Garrido, sin embargo, el persecutor asumirá el 3 de agosto en el Biobío y su cargo en La Araucanía será asumido por un subrogante hasta que se designe a su reemplazo.