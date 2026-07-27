Tiene 2 millones de onzas de oro puro: El Zorro, el millonario proyecto en la costa de Atacama

La Región de Atacama continúa atrayendo desarrolladores mineros en búsqueda no solo de cobre, sino también de oro. Tras recientes anuncios realizados por compañías como Flagship Minerals, Kinross y Tiernan Gold en la franja de Maricunga, ahora es el turno de El Zorro.

Ese es el nombre dado por la australiana Tesoro Gold Limited a su proyecto de minería de oro ubicado en la Cordillera de la Costa de la región de Atacama, a 140 kilómetros de Copiapó. Recientemente, la empresa dio a conocer una presentación técnica con varias novedades: los estudios previos han mostrado buenos resultados, por lo que la iniciativa avanza de manera rápida hacia la decisión de inversión.

El corazón de El Zorro es el depósito Ternera, que alcanza los 2,03 millones de onzas de oro. Una de sus principales ventajas, y que lo distingue de otras iniciativas en Atacama, es su ubicación: mientras los principales desarrollos en esa región se encuentran a gran altura (sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar), de difícil acceso, este se encuentra a una altitud de solo 600 metros, lo que facilita la logística y la operación, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo en la alta cordillera. Otro elemento relevante es la cercanía a los puertos de Caldera y Chañaral, que también reducen los costos de transporte.

A eso se suma la disponibilidad de agua, pues se encuentra a solo 25 kilómetros de la planta desaladora AguasCAP, ubicada en Totoralillo, con la que, según informó Tesoro Gold, ya existiría un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para el abastecimiento hídrico. En materia energética, la minera ya presentó una solicitud de conexión con una línea de transmisión de electricidad que pasa cerca de la futura mina. Finalmente, se informó que el proyecto contempla un diseño de depósito de relaves en seco, que reduce el riesgo geotécnico y mejora la gestión hídrica en una zona de escasez de agua y alta sismicidad.

En relación con los próximos pasos, se espera para agosto la actualización del recurso mineral y a fines de año, el estudio de factibilidad definitivo. En paralelo, se esperan avances en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la idea de comenzar la producción hacia 2029. Por ahora, las cifras de inversión son de carácter preliminar, y alcanzarían los U$248 millones, monto que se explica, entre otras razones, por la facilidad de acceso y la escala inicial del proyecto.

El desarrollo de oro en el Norte Chico

La iniciativa vuelve a poner los ojos en el territorio de Copiapó como zona de importantes desarrollos de la minería del oro. Hasta ahora, el foco ha estado en la franja de Maricunga, corredor montañoso de 200 kilómetros que se extiende entre Copiapó y la frontera con Argentina, y donde apenas en mayo, dos empresas, la australiana Flagship Minerals y la canadiense Tiernan Gold, reportaron importantes avances que se sumaron al respaldo dado por el gobierno a Lobo Marte, iniciativa de Kinross, por US$3.000 millones.

Los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ponen a Atacama como líder en las exploraciones mineras a nivel nacional, con un 44% del total en términos de presupuesto. Solo en 2025 se declaró en estado activo un total de 104 exploraciones, cinco más que en 2024. A diferencia de otras zonas, estas exploraciones abarcan no solo cobre, oro, plata y litio, sino también molibdeno, cobalto, rutilo y fosfato, entre otros minerales.