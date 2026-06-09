SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Minería

    Más de 550 productos “made in Chile”: tecnología minera nacional exporta más de US$1.200 millones

    Perú, Brasil, Estados Unidos y Argentina son algunos de los países que compran soluciones para la industria minera, las que incluyen software de exploración, sistemas de seguridad y monitoreo con inteligencia artificial, entre otros.

    Por 
    G.O.
    La solución Kimbo, nacido en Antofagasta de la mano de Novamine, reduce el tiempo de recambio de tolvas gigantes de los camiones CAEX, de días a solo horas.

    Uno de los grandes anhelos de la industria minera ha sido exportar servicios asociados a la industria, lo que se está volviendo realidad. En el último tiempo, más de 600 empresas han logrado materializar este tipo de envíos al exterior, los que van desde inteligencia artificial y software de exploración hasta sistemas de seguridad e innovaciones hídricas. Tanto así que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por Compromiso Minero -en base al último reporte de exportaciones de proveedores de la minería chilena, elaborado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei)-, estas ya superaron los US$1.200 millones.

    Lo interesante es que muchas de estas soluciones están siendo creadas en regiones, y están llegando a países como Perú, México, Brasil, Estados Unidos y otros.

    Tecnología minera nacional suma exportaciones por más de US$1.200 millones

    En total, de acuerdo con el informe, el 45% de las exportaciones de estos proveedores mineros corresponde a bienes de tecnología alta y media (desde transformadores eléctricos y sistemas de levantamiento de tolvas hasta equipos de radionavegación y máquinas de perforación autopropulsadas), lo que se traduce en más de 550 productos de fabricación nacional que llegan hoy a la minería global.

    Lo que está impulsando este cambio es una transformación en el tipo de soluciones que están ofreciendo los proveedores, enfocados en resolver problemas complejos como reducir la huella de carbono de una operación minera, digitalizar procesos para hacerlos más eficientes, implementar economías circulares o garantizar trazabilidad en toda la cadena productiva.

    "Hoy vemos empresas que ya no solo entregan servicios operacionales, sino soluciones intensivas en conocimiento, con inteligencia artificial, automatización, analítica avanzada y tecnologías orientadas a sostenibilidad y seguridad", afirma Antiza Vladilo, líder de Desarrollo Local y Proveedores de Corporación Alta Ley y adherente de Compromiso Minero. “Ese cambio es clave para que las regiones mineras puedan consolidarse como verdaderos polos tecnológicos”, añade.

    Una de estas empresas es SafetyMind, de la Región de Valparaíso, que desarrolla sistemas de visión artificial para monitorear riesgos en tiempo real dentro de faenas mineras. Junto a Gold Fields, implementó su tecnología en la mina Cerro Corona, en Perú: cámaras y algoritmos que detectan peligros antes de que ocurran accidentes.

    A ella se suman Novamine, de Antofagasta, que fabrica soluciones hidráulicas para el cambio y levantamiento de tolvas y palas mineras; ChucaoTech, de la Región de Los Lagos y que elaboró una solución minera a partir de sistemas de la inyección de nanoburbujas desarrollados para la industria acuícola; y Mineral Forecast, que desarrolla software para exploración minera y que ya tiene clientes en varios países de América.

    “Nuestro país tiene una oportunidad histórica: transformar su experiencia minera en conocimiento exportable”, plantea Vladilo. “La minería del futuro no solo se juega en los minerales críticos, sino también en las capacidades tecnológicas que seamos capaces de desarrollar desde los territorios”, complementa.

    Francisco Anguita, cofundador de Lidenbrock, agrega que “Chile es un actor en cuanto a la creación de conocimiento minero. Capturar ese valor y traducirlo en una gran industria tecnológica-minera es nuestro desafío para desbloquear ese salto y desarrollo económico nacional”.

    Lee también:

    Más sobre:MineríaMinería LTExportaciones de productos minerosCompromiso MineroExponor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Subsecretaria Estévez encabeza gira por Marruecos para potenciar relaciones comerciales: “Es una puerta de entrada al resto de África”

    Errores en cédulas de migrantes: diputados de comisión de Gobierno escuchan a Omar Morales y convocan a Thayer

    Lo más leído

    1.
    Nunca la ha superado: la barrera de Chile como principal productor de cobre del mundo

    Nunca la ha superado: la barrera de Chile como principal productor de cobre del mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”
    Chile

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Subsecretaria Estévez encabeza gira por Marruecos para potenciar relaciones comerciales: “Es una puerta de entrada al resto de África”

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    CFA advierte que proyecto de mayor endeudamiento acercaría su nivel al 44% del PIB y pide avanzar en medidas de financiamiento permanente

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años
    Tendencias

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”
    El Deportivo

    Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    Nicolás Massú sorprende y asume un nuevo desafío como entrenador del número uno de Argentina

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela
    Cultura y entretención

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial
    Mundo

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana