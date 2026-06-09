Más de 550 productos “made in Chile”: tecnología minera nacional exporta más de US$1.200 millones

La solución Kimbo, nacido en Antofagasta de la mano de Novamine, reduce el tiempo de recambio de tolvas gigantes de los camiones CAEX, de días a solo horas.

Uno de los grandes anhelos de la industria minera ha sido exportar servicios asociados a la industria, lo que se está volviendo realidad. En el último tiempo, más de 600 empresas han logrado materializar este tipo de envíos al exterior, los que van desde inteligencia artificial y software de exploración hasta sistemas de seguridad e innovaciones hídricas. Tanto así que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por Compromiso Minero -en base al último reporte de exportaciones de proveedores de la minería chilena, elaborado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei)-, estas ya superaron los US$1.200 millones.

Lo interesante es que muchas de estas soluciones están siendo creadas en regiones, y están llegando a países como Perú, México, Brasil, Estados Unidos y otros.

Tecnología minera nacional suma exportaciones por más de US$1.200 millones

En total, de acuerdo con el informe, el 45% de las exportaciones de estos proveedores mineros corresponde a bienes de tecnología alta y media (desde transformadores eléctricos y sistemas de levantamiento de tolvas hasta equipos de radionavegación y máquinas de perforación autopropulsadas), lo que se traduce en más de 550 productos de fabricación nacional que llegan hoy a la minería global.

Lo que está impulsando este cambio es una transformación en el tipo de soluciones que están ofreciendo los proveedores, enfocados en resolver problemas complejos como reducir la huella de carbono de una operación minera, digitalizar procesos para hacerlos más eficientes, implementar economías circulares o garantizar trazabilidad en toda la cadena productiva.

"Hoy vemos empresas que ya no solo entregan servicios operacionales, sino soluciones intensivas en conocimiento, con inteligencia artificial, automatización, analítica avanzada y tecnologías orientadas a sostenibilidad y seguridad", afirma Antiza Vladilo, líder de Desarrollo Local y Proveedores de Corporación Alta Ley y adherente de Compromiso Minero. “Ese cambio es clave para que las regiones mineras puedan consolidarse como verdaderos polos tecnológicos”, añade.

Una de estas empresas es SafetyMind, de la Región de Valparaíso, que desarrolla sistemas de visión artificial para monitorear riesgos en tiempo real dentro de faenas mineras. Junto a Gold Fields, implementó su tecnología en la mina Cerro Corona, en Perú: cámaras y algoritmos que detectan peligros antes de que ocurran accidentes.

A ella se suman Novamine, de Antofagasta, que fabrica soluciones hidráulicas para el cambio y levantamiento de tolvas y palas mineras; ChucaoTech, de la Región de Los Lagos y que elaboró una solución minera a partir de sistemas de la inyección de nanoburbujas desarrollados para la industria acuícola; y Mineral Forecast, que desarrolla software para exploración minera y que ya tiene clientes en varios países de América.

“Nuestro país tiene una oportunidad histórica: transformar su experiencia minera en conocimiento exportable”, plantea Vladilo. “La minería del futuro no solo se juega en los minerales críticos, sino también en las capacidades tecnológicas que seamos capaces de desarrollar desde los territorios”, complementa.

Francisco Anguita, cofundador de Lidenbrock, agrega que “Chile es un actor en cuanto a la creación de conocimiento minero. Capturar ese valor y traducirlo en una gran industria tecnológica-minera es nuestro desafío para desbloquear ese salto y desarrollo económico nacional”.