Novandino Litio: Innovar, el camino hacia el desarrollo integral

Chile enfrenta una oportunidad histórica. Según el último catastro de inversiones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cartera de proyectos mineros proyectada para la próxima década supera los US$104 mil millones, el nivel más alto registrado en más de diez años. Detrás de estas cifras existe una convicción compartida: minerales como el cobre y el litio serán fundamentales para impulsar la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías en todo el mundo.

Estos desafíos globales -así lo entendimos en el pasado nosotros como SQM Litio y hoy lo reafirmamos como Novandino Litio- deben ir de la mano con la cocreación de valor en los lugares en que operamos trabajando junto a la sociedad, el mundo académico, las autoridades y las empresas en el desarrollo integral de las regiones y de nuestro país. Por eso hemos potenciado proyectos como la Alianza Mujer Atacameña, que aporta soluciones sostenibles a las necesidades específicas de las mujeres del territorio, fomentando el desarrollo personal, la autonomía y el bienestar social; o iniciativas como el Centro de Formación Litio, que desde su creación en 2022 ha contribuido a la formación de más de 1.700 personas, fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales que demandará la industria en los próximos años.

La innovación hoy se entiende no sólo como mejoras operacionales y aumentos de productividad. Su alcance es mucho más amplio. Incorporar nuevas tecnologías, desarrollar conocimiento, formar talento especializado y fortalecer la colaboración entre la industria, la academia y los territorios son elementos clave para que la minería continúe generando valor ambiental, social y económico de manera sostenible. En Novandino Litio creemos en ese camino y por eso hemos impulsado alianzas de largo plazo con instituciones, como la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte.

Esa misma visión se refleja en Salar Futuro, una iniciativa que representa una nueva etapa para el desarrollo del litio en Chile. A través de la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y procesos, buscamos avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible, fortaleciendo el uso responsable de los recursos y promoviendo soluciones innovadoras para los desafíos de largo plazo. Tecnologías como sistemas de separación por membranas, procesos de evaporación mecánica y otras alternativas actualmente en evaluación forman parte de una mirada que busca compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental y la generación de valor para los territorios. Porque la innovación no es solo una herramienta para mejorar la productividad: es una condición indispensable para construir la minería que el país y el mundo demandarán en las próximas décadas.

Por eso, espacios como Exponor son tan relevantes. Permiten conectar ideas, compartir experiencias y acelerar la adopción de soluciones que fortalezcan el ecosistema minero. Además, contribuyen a generar las alianzas y capacidades que la industria necesitará para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. Para nosotros, esta edición tiene un significado especial, ya que es nuestra primera participación como Novandino Litio en el encuentro y queremos aprovechar esta instancia para compartir nuestra visión sobre la minería que viene, y mostrar cómo esta transformación se refleja en iniciativas vinculadas a la electromovilidad, el transporte y la logística minera.

La minería del futuro se construye hoy con colaboración y compromiso. En ese desafío está puesto nuestro trabajo y nuestra energía.

*Carlos Díaz, gerente general de Novandino Litio.