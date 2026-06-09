SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Minería

    Novandino Litio: Innovar, el camino hacia el desarrollo integral

    Por 
    Carlos Díaz, Novandino Litio*
    Carlos Díaz, gerente general de Novandino Litio.

    Chile enfrenta una oportunidad histórica. Según el último catastro de inversiones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cartera de proyectos mineros proyectada para la próxima década supera los US$104 mil millones, el nivel más alto registrado en más de diez años. Detrás de estas cifras existe una convicción compartida: minerales como el cobre y el litio serán fundamentales para impulsar la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías en todo el mundo.

    Estos desafíos globales -así lo entendimos en el pasado nosotros como SQM Litio y hoy lo reafirmamos como Novandino Litio- deben ir de la mano con la cocreación de valor en los lugares en que operamos trabajando junto a la sociedad, el mundo académico, las autoridades y las empresas en el desarrollo integral de las regiones y de nuestro país. Por eso hemos potenciado proyectos como la Alianza Mujer Atacameña, que aporta soluciones sostenibles a las necesidades específicas de las mujeres del territorio, fomentando el desarrollo personal, la autonomía y el bienestar social; o iniciativas como el Centro de Formación Litio, que desde su creación en 2022 ha contribuido a la formación de más de 1.700 personas, fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales que demandará la industria en los próximos años.

    La innovación hoy se entiende no sólo como mejoras operacionales y aumentos de productividad. Su alcance es mucho más amplio. Incorporar nuevas tecnologías, desarrollar conocimiento, formar talento especializado y fortalecer la colaboración entre la industria, la academia y los territorios son elementos clave para que la minería continúe generando valor ambiental, social y económico de manera sostenible. En Novandino Litio creemos en ese camino y por eso hemos impulsado alianzas de largo plazo con instituciones, como la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte.

    Esa misma visión se refleja en Salar Futuro, una iniciativa que representa una nueva etapa para el desarrollo del litio en Chile. A través de la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y procesos, buscamos avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible, fortaleciendo el uso responsable de los recursos y promoviendo soluciones innovadoras para los desafíos de largo plazo. Tecnologías como sistemas de separación por membranas, procesos de evaporación mecánica y otras alternativas actualmente en evaluación forman parte de una mirada que busca compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental y la generación de valor para los territorios. Porque la innovación no es solo una herramienta para mejorar la productividad: es una condición indispensable para construir la minería que el país y el mundo demandarán en las próximas décadas.

    Por eso, espacios como Exponor son tan relevantes. Permiten conectar ideas, compartir experiencias y acelerar la adopción de soluciones que fortalezcan el ecosistema minero. Además, contribuyen a generar las alianzas y capacidades que la industria necesitará para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. Para nosotros, esta edición tiene un significado especial, ya que es nuestra primera participación como Novandino Litio en el encuentro y queremos aprovechar esta instancia para compartir nuestra visión sobre la minería que viene, y mostrar cómo esta transformación se refleja en iniciativas vinculadas a la electromovilidad, el transporte y la logística minera.

    La minería del futuro se construye hoy con colaboración y compromiso. En ese desafío está puesto nuestro trabajo y nuestra energía.

    *Carlos Díaz, gerente general de Novandino Litio.

    Lee también:

    Más sobre:MineríaMinería LTOpiniónNovandino LitioCarlos Díaz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    90 días en La Moneda: el diseño de Kast para reforzar la “nueva etapa” de gobierno

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Sylvia Eyzaguirre: “Todas las mejoras al SAE se pueden hacer en el algoritmo actual; no veo el beneficio de eliminarlo”

    Lo más leído

    1.
    Nunca la ha superado: la barrera de Chile como principal productor de cobre del mundo

    Nunca la ha superado: la barrera de Chile como principal productor de cobre del mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros
    Chile

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados
    Negocios

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Dos mundos, una misma pregunta: la columna de Roberto Camhi

    Hacienda publica decreto fiscal y cambia meta de déficit estructural a 2030: admite que no será de 0%, sino de 1,5% del PIB

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo
    El Deportivo

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo

    Revisa el golazo de Darío Osorio en el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Seguridad extrema, visas, deportaciones y serpientes: las problemáticas que marcan la previa del Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país
    Cultura y entretención

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general
    Mundo

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana