Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación

El ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que la fase de la emergencia que representaba un riesgo para la vida de las personas se encuentra superada en la Región de Atacama, aunque advirtió que todavía persisten problemas de conectividad y que ahora comienza un extenso proceso de recuperación y reconstrucción.

La autoridad llegó este sábado a la zona junto al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Leonardo Romanini, a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que transportó ocho toneladas de ayuda humanitaria.

“Podemos decir que la emergencia con riesgo para la vida de las personas está superada. Las personas están identificadas y, aunque persisten algunos problemas de conectividad, son los menos”, sostuvo Barros tras recibir un balance del jefe de la Defensa Nacional en Atacama, general Claudio Paredes.

Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación

Más de mil efectivos desplegados

El ministro destacó el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas desde antes del inicio de las precipitaciones y aseguró que la planificación permitió responder con rapidez ante los efectos del sistema frontal.

“Actuaron con planificación y anticipación, incluso antes del comienzo de las lluvias, lo que permitió una reacción rápida y coordinada con todas las autoridades”, afirmó.

Barros agregó que actualmente existen más de mil efectivos de las distintas ramas desplegados en las regiones de Atacama y Coquimbo, apoyando las labores de despeje, entrega de suministros y recuperación de la conectividad.

Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación

“Aquí no hay diferencias ideológicas ni de rango. Todo Chile ha trabajado unido para ayudar a la zona norte”, señaló el secretario de Estado.

Durante la jornada, la FACh despachó dos aviones cargueros hacia el norte, con un total de 18 toneladas de ayuda, consistente en frazadas, colchones, alimentos, agua y kits de aseo. Desde el inicio del puente aéreo, la institución ha efectuado cerca de diez vuelos y trasladado más de 40 toneladas de suministros, equipos y maquinaria.

Autoridades llaman a avanzar en la reconstrucción

La delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, destacó el trabajo preventivo efectuado antes de las lluvias, especialmente en los ríos Copiapó y Huasco, y señaló que la región ya se encuentra transitando desde la emergencia hacia la etapa de recuperación.

Asimismo, informó que en distintos sectores se ha logrado restablecer más del 90% del suministro eléctrico, mientras continúan los trabajos para recuperar el servicio de agua potable en comunas como Freirina y Huasco.

“Para el gobierno del Presidente José Antonio Kast es fundamental estar en terreno, supervisando el trabajo y entregando soluciones concretas a las necesidades que van surgiendo durante la emergencia”, sostuvo.

Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación. En la imagen, Sofía Cid. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, el gobernador regional, Miguel Vargas, afirmó que, si bien la emergencia se encuentra controlada, todavía existen problemas que requieren atención, particularmente en los caminos rurales, los canales de regadío y los sectores productivos vinculados a la pequeña agricultura y la crianza de animales.

Vargas informó que, mediante un programa financiado por el Gobierno Regional y ejecutado junto al Instituto de Desarrollo Agropecuario, comenzó la distribución de alimento para animales, con la entrega inicial de 1.200 sacos de pellet en Alto del Carmen y una cantidad similar en Freirina.

Alcalde de Alto del Carmen pide mayor coordinación

Durante la visita al Puesto de Atención Médica de Emergencia instalado en Alto del Carmen, el alcalde Cristián Olivares afirmó que la comuna atravesó jornadas especialmente complejas y sostuvo que los efectos de las precipitaciones superaron las capacidades locales.

“Creo que la emergencia nos ha superado en esta oportunidad. Somos una comuna que no está acostumbrada a recibir tantos milímetros de agua”, expresó.

El jefe comunal solicitó mantener el apoyo del Gobierno durante la etapa de reconstrucción, debido a los daños registrados en infraestructura crítica, y pidió mejorar la coordinación y preparación frente a futuras emergencias climáticas.

“Falta mayor coordinación y preparación. Vamos a necesitar bastante apoyo del Gobierno para recuperar la infraestructura pública que ha sido dañada”, señaló.

Ministro Barros asegura que emergencia con riesgo vital está superada en Atacama y apunta al inicio de la recuperación. En la imagen, Cristian Olivares.

Recuperación de caminos y sistemas de agua potable rural

La senadora por Atacama Yasna Provoste valoró la coordinación entre los municipios, la delegación presidencial, las Fuerzas Armadas y los organismos públicos, y destacó el apoyo aéreo entregado a personas aisladas, crianceros y pequeños mineros.

La parlamentaria afirmó que una de las prioridades será recuperar los sistemas de agua potable rural, considerando que los habitantes de Alto del Carmen dependen de esta infraestructura para su abastecimiento.

Asimismo, advirtió que los productores agrícolas y pisqueros enfrentan una situación compleja debido a los daños provocados por las lluvias y llamó a acelerar la aplicación de las fichas de emergencia para identificar a las familias afectadas y canalizar las ayudas.

Durante la jornada, las autoridades también realizaron un sobrevuelo por distintos sectores de la provincia del Huasco para evaluar los daños, identificar zonas de difícil acceso y supervisar las operaciones de asistencia y recuperación.