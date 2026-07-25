SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

    En el primer trimestre de este año sus ganancias cayeron 50% y se espera una nueva contracción el segundo cuarto. La papelera se ha visto afectada por la baja en los precios de la celulosa, lo que aumenta la presión sobre el financiamiento del proyecto en Brasil, que alcanzaría a US$4.600 millones. La cifra es mayor que su propio valor en bolsa, y el mercado estima que será necesario un aumento de capital que podría llegar hasta los US$1.000 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    31 Marzo 2026 Fachada Cmpc Foto: Andres Perez Andres Perez

    En 2024 Empresas CMPC -el brazo forestal del grupo Matte- anunció su millonario proyecto de celulosa Natureza, el que se ubicará en el estado de Río Grande, en Brasil. La inciativa implica una inversión estimada en US$4.600 millones, la mayor en la historia de la compañía.

    El grupo tiene hoy una capacidad instalada para producir 4 millones de toneladas de celulosa, a los que Natureza agregaría otras 2,5 millones de toneladas. Sin embargo, la magnitud de la inversión concentra las miradas del mercado, pues se estima que la familia Matte, controladora de la papelera, deberá realizar una fuerte inyección de capital.

    Los recursos requeridos para la contrucción, de hecho, sobrepasan el valor de CMPC. Hoy, Bicecorp - matriz del negocio bancario y asegurador- es la compañía más valiosa del grupo, con una capitalización bursátil de US$4.320 millones, por encima de los US$2.780 millones de CMPC, los US$2.563 millones de Colbún y los US$1.375 millones de Minera Valparaíso. Las acciones de la papelera han vivido años complejos. En 2025 perdió 8,35%, mientras que este 2026 se desploman más de 20%. La firma se ha visto afectada por la baja en los precios de la celulosa.

    En este contexto, las principales clasificadoras de riesgo empeoraron su visión de la compañía ante su nivel de endeudamiento.

    El 1 de junio Moody’s Ratings confirmó las calificaciones Baa3/Ba1 de CMPC, pero su perspectiva pasó de estable a negativa, reflejo del riesgo de que los indicadores crediticios se mantengan por debajo de los “niveles consistentes con la calificación Baa3 hasta 2026-2027, agravado por la incertidumbre sobre las implicaciones financieras del proyecto Natureza”, señaló.

    La advertencia de la agencia se sumó al recorte de Fitch del 1 de abril, cuando redujo la nota desde AA a AA-, y a la baja desde BBB a BBB- realizada el 11 de febrero por S&P.

    En 2025, la empresa alcanzó un apalancamiento de 4,5 veces, pero la agencia espera que caiga a 3 veces este año y 2,5 en 2027. Sin embargo, apuntó que, sin medidas adicionales más allá de la monetización de activos anunciada por la administración, la construcción de Natureza implicaría que “el apalancamiento se dispararía, superando los umbrales de la política financiera establecida por CMPC. En un análisis de sensibilidad, suponiendo que la construcción comience en 2027, estimamos que el apalancamiento podría superar 5 veces durante el pico de inversión”.

    La compañía pretendía contar en mayo con la licencia ambiental inicial para avanzar en la aprobación del proyecto por parte del directorio a mediados de 2026, pero un conflicto con el ente persecutor federal la obligó a recalendarizar y ahora se espera para agosto.

    Para el primer trimestre de este año, CMPC reportó una caída de 50,2% en su última línea, hasta los US$24,8 millones, con una leve alza de 0,2% en sus ingresos. Pero no se espera una mejora para el segundo trimestre. El próximo 6 de agosto la compañía reportará sus estados financieros, y LarrainVial proyectó una caída de 82% en sus ganancias y de 16% en su ebitda. Junto con ello, sostuvo que es necesario estar atentos a las “actualizaciones sobre el diseño, el cronograma y la financiación (posible ampliación de capital) de Natureza, con especial atención a las recientes dificultades con el Ministerio Público Federal”, pues recomendó a tres organismos suspender la licencia ambiental del megaproyecto.

    Las estimaciones del mercado

    La inversión en Brasil se produce en medio de un ajustado calendario de amortizaciones. Según su análisis razonado correspondiente al primer trimestre, este 2026 CMPC debe cancelar acreencias por US$328 millones, cifra que se eleva a US$987 millones en 2027. Entre 2028 y 2030 la cifra alcanza a US$1.600 millones.

    “CMPC se encuentra en un momento decisivo desde el punto de vista estratégico en relación con la aprobación de su proyecto Natureza. Esperamos que el directorio de la empresa se pronuncie al respecto durante agosto de este año, a la espera de ciertas novedades relacionadas con permisos en Brasil”, señala José Ignacio Pérez, analista estudios BCI Corredor de Bolsa.

    Al considerar su nivel de endeudamiento, el desempeño operacional del negocio forestal y Softys, Pérez apunta que Natureza requerirá de una mezcla financiera “que incluirá un aumento de capital en el rango de US$600-800 millones”.

    Rodrigo Godoy, gerente de Research Renta Variable Credicorp Capital, señala que, “considerando la inversión, el calendario de amortizaciones de deuda, la actual situación de endeudamiento de la empresa y la potencial venta de activos que entendemos podría implicar el levantamiento de US$1.000-US$1.500 millones, es altamente probable que la empresa deba realizar un aumento de capital”.

    “Solo como referencia, y no con el objetivo de señalar un monto específico para el caso del financiamiento de Natureza, cabe señalar que CMPC financió alrededor de un tercio de la inversión en la línea 2 de la planta Guaiba a mediados de la década pasada a través de dos aumentos de capital por un total de US$700 millones (inversión total de US$2.100 millones de inversión), cuando CMPC mantenía menores niveles de deuda financiera/ebitda que los reportados actualmente”, explica Godoy.

    Para Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, el monto dependerá de lo recaudado por el plan de desinversiones. “Si eso no es suficiente, como probablemente sea el caso, la necesidad de aumento de capital podría bordear entre los US$$500 millones a US$1.000 millones, presionado por buscar un ratio de endeudamiento más cercano a 3 veces”.

    Según la memoria 2025, el grupo Matte, compuesto por las familias Larraín Matte, Matte Capdevila y Matte Izquierdo, controla CMPC con el 55,85%, lo que implica que podrían verse en la necesidad de inyectar entre US$279 millones y US$585 millones.

    En medio de este escenario, la compañía recurrió al mercado de capitales en busca de recursos mediante la emisión de instrumentos híbridos, que son clasificados como casi capital.

    En concreto, el 24 de junio de este año colocó un bono híbrido por UF7 millones, equivalentes a US$310 millones, sumándose a los US$600 millones de 2025 emitidos en el mercado internacional y a los US$405 millones en el mercado local un mes antes. En la industria explican que estos títulos se consideran casi capital, pues su pago está subordinado a la deuda senior. Si bien esto implica una tasa superior respecto de un papel común, “es útil solo para un grupo de empresas que están en un periodo de fuertes inversiones y permite que los accionistas no inyecten capital”, sostienen.

    Por ahora, la realización de un aumento de capital no es inminente, pues los plazos del proyecto se han extendido. Ahora estiman que en algunos meses más recién podrían obtener la prelicencia.

    Más sobre:EmpresasCMPCNaturezaBrasilClasificación de RiesgoGrupo MatteMatteCelulosaMoody'sFitchS&PCapitalInversiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes

    Lo más leído

    1.
    La maestranza más grande de Chile con deudas por US$ 33 millones evita la quiebra con plan de reorganización

    La maestranza más grande de Chile con deudas por US$ 33 millones evita la quiebra con plan de reorganización

    2.
    Presidenta de ONG chilena que denunció al país ante EEUU: “Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado”

    Presidenta de ONG chilena que denunció al país ante EEUU: “Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado”

    3.
    Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas

    Gobierno nombra a Lorena Herrera como nueva directora general de Concesiones de Obras Públicas

    4.
    Precio del petróleo sufre fuerte ajuste tras gestión de Pakistán para reactivar diálogo entre EE.UU. e Irán

    Precio del petróleo sufre fuerte ajuste tras gestión de Pakistán para reactivar diálogo entre EE.UU. e Irán

    5.
    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    6.
    Senadores presentan proyecto para sancionar las acusaciones falsas en materia laboral, incluyendo las por Ley Karin

    Senadores presentan proyecto para sancionar las acusaciones falsas en materia laboral, incluyendo las por Ley Karin

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil
    Negocios

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

    La paradoja de la invariabilidad tributaria ante el TC

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Nico Pino, piloto chileno: “Hoy para poder llegar a las grandes ligas es necesario el apoyo de un país”
    El Deportivo

    Nico Pino, piloto chileno: “Hoy para poder llegar a las grandes ligas es necesario el apoyo de un país”

    Juan Lara: “Mi objetivo es dirigir en el próximo Mundial como árbitro principal; dentro del VAR es todo hermético”

    Con Vozinha como gran golpe: un mercado austero marca la vuelta de la Liga de Primera

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”
    Mundo

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Gadi Eisenkot, el exgeneral que desafía a Netanyahu en las elecciones de Israel

    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños