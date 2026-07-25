La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

En 2024 Empresas CMPC -el brazo forestal del grupo Matte- anunció su millonario proyecto de celulosa Natureza, el que se ubicará en el estado de Río Grande, en Brasil. La inciativa implica una inversión estimada en US$4.600 millones, la mayor en la historia de la compañía.

El grupo tiene hoy una capacidad instalada para producir 4 millones de toneladas de celulosa, a los que Natureza agregaría otras 2,5 millones de toneladas. Sin embargo, la magnitud de la inversión concentra las miradas del mercado, pues se estima que la familia Matte, controladora de la papelera, deberá realizar una fuerte inyección de capital.

Los recursos requeridos para la contrucción, de hecho, sobrepasan el valor de CMPC. Hoy, Bicecorp - matriz del negocio bancario y asegurador- es la compañía más valiosa del grupo, con una capitalización bursátil de US$4.320 millones, por encima de los US$2.780 millones de CMPC, los US$2.563 millones de Colbún y los US$1.375 millones de Minera Valparaíso. Las acciones de la papelera han vivido años complejos. En 2025 perdió 8,35%, mientras que este 2026 se desploman más de 20%. La firma se ha visto afectada por la baja en los precios de la celulosa.

En este contexto, las principales clasificadoras de riesgo empeoraron su visión de la compañía ante su nivel de endeudamiento.

El 1 de junio Moody’s Ratings confirmó las calificaciones Baa3/Ba1 de CMPC, pero su perspectiva pasó de estable a negativa, reflejo del riesgo de que los indicadores crediticios se mantengan por debajo de los “niveles consistentes con la calificación Baa3 hasta 2026-2027, agravado por la incertidumbre sobre las implicaciones financieras del proyecto Natureza”, señaló.

La advertencia de la agencia se sumó al recorte de Fitch del 1 de abril, cuando redujo la nota desde AA a AA-, y a la baja desde BBB a BBB- realizada el 11 de febrero por S&P.

En 2025, la empresa alcanzó un apalancamiento de 4,5 veces, pero la agencia espera que caiga a 3 veces este año y 2,5 en 2027. Sin embargo, apuntó que, sin medidas adicionales más allá de la monetización de activos anunciada por la administración, la construcción de Natureza implicaría que “el apalancamiento se dispararía, superando los umbrales de la política financiera establecida por CMPC. En un análisis de sensibilidad, suponiendo que la construcción comience en 2027, estimamos que el apalancamiento podría superar 5 veces durante el pico de inversión”.

La compañía pretendía contar en mayo con la licencia ambiental inicial para avanzar en la aprobación del proyecto por parte del directorio a mediados de 2026, pero un conflicto con el ente persecutor federal la obligó a recalendarizar y ahora se espera para agosto.

Para el primer trimestre de este año, CMPC reportó una caída de 50,2% en su última línea, hasta los US$24,8 millones, con una leve alza de 0,2% en sus ingresos. Pero no se espera una mejora para el segundo trimestre. El próximo 6 de agosto la compañía reportará sus estados financieros, y LarrainVial proyectó una caída de 82% en sus ganancias y de 16% en su ebitda. Junto con ello, sostuvo que es necesario estar atentos a las “actualizaciones sobre el diseño, el cronograma y la financiación (posible ampliación de capital) de Natureza, con especial atención a las recientes dificultades con el Ministerio Público Federal”, pues recomendó a tres organismos suspender la licencia ambiental del megaproyecto.

Las estimaciones del mercado

La inversión en Brasil se produce en medio de un ajustado calendario de amortizaciones. Según su análisis razonado correspondiente al primer trimestre, este 2026 CMPC debe cancelar acreencias por US$328 millones, cifra que se eleva a US$987 millones en 2027. Entre 2028 y 2030 la cifra alcanza a US$1.600 millones.

“CMPC se encuentra en un momento decisivo desde el punto de vista estratégico en relación con la aprobación de su proyecto Natureza. Esperamos que el directorio de la empresa se pronuncie al respecto durante agosto de este año, a la espera de ciertas novedades relacionadas con permisos en Brasil”, señala José Ignacio Pérez, analista estudios BCI Corredor de Bolsa.

Al considerar su nivel de endeudamiento, el desempeño operacional del negocio forestal y Softys, Pérez apunta que Natureza requerirá de una mezcla financiera “que incluirá un aumento de capital en el rango de US$600-800 millones”.

Rodrigo Godoy, gerente de Research Renta Variable Credicorp Capital, señala que, “considerando la inversión, el calendario de amortizaciones de deuda, la actual situación de endeudamiento de la empresa y la potencial venta de activos que entendemos podría implicar el levantamiento de US$1.000-US$1.500 millones, es altamente probable que la empresa deba realizar un aumento de capital”.

“Solo como referencia, y no con el objetivo de señalar un monto específico para el caso del financiamiento de Natureza, cabe señalar que CMPC financió alrededor de un tercio de la inversión en la línea 2 de la planta Guaiba a mediados de la década pasada a través de dos aumentos de capital por un total de US$700 millones (inversión total de US$2.100 millones de inversión), cuando CMPC mantenía menores niveles de deuda financiera/ebitda que los reportados actualmente”, explica Godoy.

Para Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, el monto dependerá de lo recaudado por el plan de desinversiones. “Si eso no es suficiente, como probablemente sea el caso, la necesidad de aumento de capital podría bordear entre los US$$500 millones a US$1.000 millones, presionado por buscar un ratio de endeudamiento más cercano a 3 veces”.

Según la memoria 2025, el grupo Matte, compuesto por las familias Larraín Matte, Matte Capdevila y Matte Izquierdo, controla CMPC con el 55,85%, lo que implica que podrían verse en la necesidad de inyectar entre US$279 millones y US$585 millones.

En medio de este escenario, la compañía recurrió al mercado de capitales en busca de recursos mediante la emisión de instrumentos híbridos, que son clasificados como casi capital.

En concreto, el 24 de junio de este año colocó un bono híbrido por UF7 millones, equivalentes a US$310 millones, sumándose a los US$600 millones de 2025 emitidos en el mercado internacional y a los US$405 millones en el mercado local un mes antes. En la industria explican que estos títulos se consideran casi capital, pues su pago está subordinado a la deuda senior. Si bien esto implica una tasa superior respecto de un papel común, “es útil solo para un grupo de empresas que están en un periodo de fuertes inversiones y permite que los accionistas no inyecten capital”, sostienen.

Por ahora, la realización de un aumento de capital no es inminente, pues los plazos del proyecto se han extendido. Ahora estiman que en algunos meses más recién podrían obtener la prelicencia.