Gadi Eisenkot, el exgeneral que desafía a Netanyahu en las elecciones de Israel

El exjefe de Estado Mayor israelí, Gadi Eisenkot, durante el anuncio de campaña electoral de su partido político, Yashar. Foto: Archivo

A sus 66 años, Gadi Eisenkot nunca ha dirigido un ministerio, es poco carismático y hasta hace unos meses jamás había liderado un partido político. Pese a ello, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) supera a Benjamin Netanyahu en varias encuestas y se posiciona como la principal opción para desbancar al primer ministro con más años en el poder del país.

Israel votará el 27 de octubre a su nuevo Parlamento, la última fecha permitida por ley, tras uno de los gobiernos más turbulentos de su historia por los escándalos de corrupción, las masivas protestas y el inicio de la guerra contra Hamas en 2023.

Protestas contra Benjamín Netanyahu: Foto: Archivo Ammar Awad

Netanyahu ha derrotado a numerosos rivales en tres décadas, pero ninguno se parece a Eisenkot. Otros exgenerales llegaron antes a la cima, aunque quienes lo conocen admiten su sorpresa. Varios lo describen como el “anti-Netanyahu”. El analista militar del diario israelí Haaretz, Amos Harel, dijo a Financial Times que “no da la imagen típica, no posee un carisma arrollador y no es de los que pronuncian discursos apasionados”.

El contraste parte desde el origen. Netanyahu, de ascendencia askenazí, nació en Tel Aviv y se educó en Estados Unidos. Eisenkot es hijo de inmigrantes marroquíes y creció en el puerto obrero de Eilat, al sur de Israel. Pertenece al grupo de los judíos mizrajíes -provenientes del norte de África y el mundo árabe-, la mitad de la mayoría judía israelí, que nunca ha tenido un primer ministro. De ser elegido, sería el primero de ese origen.

Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Moshe Ya’alon, lo nombraron jefe del Estado Mayor en 2014 -convirtiéndose en el primer militar de familia mizrají en el cargo- y dejó el cargo a comienzos de 2019.

La tragedia personal

Eisenkot entró a la Knéset -el Parlamento unicameral israelí- en 2022 en la lista de Benny Gantz. Pero se separó del exministro y, en septiembre de 2025, fundó su propio partido de centro: Yashar, “Recto” en hebreo.

En los últimos meses lideró por primera vez las encuestas. Una medición de la emisora pública Kan situó a Yashar sobre el Likud por un escaño, 24 a 23, en el Parlamento de 120 integrantes, y dio a Eisenkot un 41% frente al 37% de Netanyahu como mejor primer ministro, según Financial Times.

El entonces integrante del gabinete de guerra de Israel, Gadi Eisenkot, durante el funeral de su hijo, Gal, acompañado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Foto: Archivo

El respaldo a Eisenkot creció debido a un episodio que casi todos los israelíes conocen. Su hijo Gal, reservista de las FDI, murió en la ocupación de Gaza en diciembre de 2023. En ese entonces, Eisenkot integraba el gabinete de guerra que Netanyahu formó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, su único cargo gubernamental de alto nivel hasta hoy.

La analista política, Dahlia Scheindlin, vinculó esa pérdida con el ascenso del exgeneral y con el prestigio del Ejército, la institución más respetada entre los judíos israelíes. “Pagó el precio más alto por esta guerra, lo que contrasta notablemente con el gobierno actual”, dijo, en referencia a que Netanyahu intenta eximir a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio, mientras sus dos hijos no se han incorporado a la reserva.

Fuerza desproporcionada

La trayectoria militar de Eisenkot incluye episodios criticados por la justicia internacional. En 2006, como jefe de la Dirección de Operaciones durante la segunda guerra de Líbano, creó la Doctrina Dahiya, en referencia al barrio de Beirut donde Hezbolá tenía su cuartel general. La estrategia implica arrasar la infraestructura civil y forzar el desplazamiento de la población para contrarrestar mejor a los grupos armados.

Dos palestinos caminan entre los escombros de Rafah, Gaza. Foto: Archivo Hatem Khaled

Él mismo la explicó en estos término al diario israelí Yedioth Ahronoth en 2008: “Lo que ocurrió en el barrio de Dahiya en Beirut en 2006 ocurrirá en cada pueblo desde el que se lance fuego contra Israel. Usaremos una fuerza desproporcionada y causaremos allí daños y destrucción inmensos”.

Desde el 7 de octubre, la estrategia reapareció en ambos territorios. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos han criticado su aplicación en Gaza, con decenas de miles de civiles muertos, y en Líbano, con más de un millón de desplazados, según Noon Post.

En seguridad nacional, Eisenkot difiere del modo en que Netanyahu ha conducido las ofensivas. Describe a Irán como una “amenaza estratégica” y rechaza calificarlo de “peligro existencial” mientras no posea un arma nuclear, y vio el acuerdo nuclear de 2015 como una oportunidad para posponer la confrontación. Recientemente, acusó a al premier de exagerar la amenaza nuclear iraní por motivos políticos y electorales, y ha mostrado apertura a cooperar en seguridad con Estados árabes frente a Teherán.

El quiebre con Netanyahu

Eisenkot se sumó al gabinete de guerra días después del 7 de octubre y apoyó la invasión terrestre de Gaza, pero su distancia con Netanyahu creció con los meses. En enero de 2024 calificó de “irrealistas” las promesas de “derrota absoluta” de Hamas y pidió priorizar un acuerdo para recuperar a los rehenes.

Renunció al gabinete a mediados de ese año. “Una vez que comprendí que los intereses de Netanyahu ya no eran intereses vitales para la seguridad nacional”, dijo entonces a Canal 12.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, durante unos anuncios de inversión armamentística. Foto: Archivo GOBIERNO DE ISRAEL

Luego, agregó que “el mayor problema de Netanyahu es el liderazgo. No entiende la palabra responsabilidad y no cree en dar ejemplo”.

Como todos los candidatos, Eisenkot exige la eliminación militar y política de Hamas. El analista sénior del International Crisis Group, Amjad Iraqi, anticipó a The New Arab que un gobierno suyo intentaría mantener el statu quo previo al 7 de octubre en Gaza, Líbano y Cisjordania, sin decisiones drásticas.

En la cuestión palestina, rechaza la existencia de un Estado palestino. “En mis 66 años jamás he pronunciado las palabras ‘Estado palestino’“, dijo a la misma emisora, pero también se opone a la ocupación de Cisjordania y advirtió que “una realidad en la que anexemos a 2,8 millones de palestinos a Israel representará una grave amenaza para el proyecto sionista”.

La coalición difícil

La abogada y analista palestina, Diana Buttu, describió los comicios de octubre como “en esencia un referéndum contra Netanyahu”.

“El principal objetivo de todos los partidos es derrocarlo”, aseguró. Sobre los candidatos fue drástica. Señaló que “son todos iguales. Todos quieren atacar a los palestinos”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu en la Knéset. Foto: Archivo Maya Alleruzzo

Sin embargo, la popularidad de Eisenkot no garantizaría un gobierno. Las encuestas ubican al bloque opositor a pocos escaños de la mayoría de 61 en la Knéset. Su compromiso con el servicio militar obligatorio y universal dificulta un pacto con los partidos judíos ultraortodoxos y con la derecha religiosa.

Ante la amenaza, Netanyahu ha buscado presentar a Eisenkot como un derrotista, y los analistas advierten que no conviene descartar su permanencia. El estratega Nadav Shtrauchler dijo a Financial Times: que el actual primer ministro “sabe cómo salir adelante, mientras la llama esté encendida. Conozco a mucha gente que apostó en su contra. Y suelen perder”. Eisenkot, en cambio, asumió la tarea sin buscarla, consciente -según Harel- del “papel histórico” que le tocó desempeñar.