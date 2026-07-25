General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se muestra orgulloso del presente de la institución que encabeza. Pese a que han debido enfrentar duros embates, como el ataque ocurrido en Valdivia donde el cabo 1° Marcos Cosme perdió la vida, afirma que el espíritu de los uniformados se encuentra incólume: “El carabinero se fortalece ante estas situaciones”.

Ese orgullo pasa por varias etapas. La primera, el apoyo político que dice sentir. Justamente, ayer en La Moneda el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció indicaciones para crear beneficios para los carabineros.

No solo el apoyo político es el que le da satisfacción. La máxima autoridad de Carabineros destaca lo que califica como “una renovada relación” con sus pares de la PDI, lo que dice es clave para ganar el combate contra la delincuencia. Para graficarlo pone un ejemplo. Horas después de que Carabineros concretara la detención de Benjamín Aedo, sujeto conocido como el “Panda” y quien atacó a balazos a dos uniformados en Lo Espejo, sonó su teléfono.

Al otro lado de la línea estaba el director general de la PDI, Eduardo Cerna, para felicitarlo por el exitoso operativo de captura. “Yo a veces también lo llamo por los logros de su institución. Eso antes no pasaba”, afirma.

Las mejoras a las condiciones de los carabineros era un anuncio que estaban esperando hace rato. ¿Va en la dirección correcta?

Era un anhelo, lo digo francamente, algo muy esperado. Ha pasado mucho tiempo desde que no hay mejoras significativas. Obviamente esto tiene un proceso, va al Parlamento, donde hay que aprobarlo, pero ya estas indicaciones van en la línea de lo que nosotros pretendemos. Esto no es un premio, sino que es un reconocimiento a la labor que desarrolla la institución.

¿Qué destaca del anuncio?

Tiene objetivos bien claros. Primero, fortalecer y propiciar que los jóvenes postulen a Carabineros. De esa manera, recuperar dotaciones, tener un proceso formativo fuerte y de especialidad y de capacitación, y eso se va a traducir en mayor cantidad de gente, de personal en la calle, que es lo que realmente uno aspira. También este proyecto nos permite retener el talento como concepto, porque nosotros somos una institución que está integrada por personas, que nos gusta esto, pero son personas. Entonces, muchas de las veces se nos van por búsqueda de mejores perspectivas económicas. Esto nos permite mantener ese talento.

¿Qué otros puntos destaca?

También nos permite fortalecer las unidades del servicio operativo en la calle y ese carabinero es al que más tenemos que cuidar, el que trasnocha, el que está atendiendo un procedimiento, el que no sabe cómo va a terminar el procedimiento. Y hay lugares también que tienen mayor riesgo. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación en eso. A todos, por supuesto, hay que pagarles, pero a algunos hay que pagarles más, porque están más expuestos. Por lo tanto, esto es económico, de formación, de capacitación, de entrenamiento, va de la mano un mejor equipamiento y un fortalecimiento legal. Es el momento preciso para hacer estas indicaciones.

MARIO TELLEZ

¿Por qué es el momento preciso?

Porque estamos ad portas del centenario de Carabineros, el próximo año cumplimos 100 años.

¿También puede ser por la crisis de seguridad?

Esta crisis necesita fortalecer a Carabineros. Y ahí yo lo digo responsablemente. Aquí estamos aportando todos, pero si hay algo que es necesario, fundamental y esencial, es fortalecer a Carabineros.

En la última semana ha habido varios ataques con armas de fuego. Un carabinero fue asesinado en el sur. ¿Cómo se encuentra la institución después de estos ataques?

Esta es una institución que la integramos personas, que tenemos una misión, que sabemos cuál es nuestro marco. Una institución que también siente, que sufre, que llora, pero es una institución fuerte. Y eso queda demostrado porque estamos despidiendo a uno de los nuestros, pero en paralelo seguimos trabajando, rescatando, combatiendo, allanando, interviniendo, deteniendo a estos criminales.

MARIO TELLEZ

¿Decae el ánimo del carabinero que está en la calle cuando ocurren estos hechos?

No, no decae. El carabinero se fortalece. Pero esa fortaleza también va de la mano de un mayor cuidado. Hoy en día no estamos frente a la criminalidad de antes. Yo voy a cumplir 40 años en Carabineros. Y hace 40 años la criminalidad era absolutamente distinta. Estábamos preocupados por el lanza, el que entraba a la casa y robaba especies sin hacer daño, era como otro tipo de criminalidad. Hoy en día la criminalidad es absolutamente distinta, con un poder de fuego mayor, con maldad, con descriterio, con desprecio por la vida.

¿A qué cree usted que se debe eso? ¿Responde a fenómenos criminales importados?

Son costumbres también. Estos delincuentes que traen otras costumbres saben que su objetivo es doblegar a los cuerpos policiales. Pero se han visto enfrentados y saben que tampoco es fácil. Por eso hay una cantidad significativa de detenidos. Citando al fiscal nacional, en Chile la ley se cumple, y si no se cumple, la hacemos cumplir.

¿Existe algún fenómeno delictual que le preocupe de forma especial?

Habiendo una víctima va a ser preocupación. Y por supuesto nos van a preocupar los homicidios, todo lo que dice relación con los secuestros, secuestros extorsivos, que no eran propios de nuestro ámbito delictual. A ellos les estamos diciendo, aquí en Chile no, aquí en Chile la ley se respeta.

En este trabajo coordinado que están haciendo para combatir los delitos se ha visto mayor cercanía con la PDI. ¿Hay una relación renovada?

Lo digo bien responsablemente, creo que no ha existido un mejor momento en nuestras relaciones con un cuerpo con el que mantenemos el mismo marco constitucional. Al asumir ambos directores, nos reunimos sinceramente, unimos voluntades y dijimos que aquí lo único que nos debe unir es lograr la paz y la seguridad. Por lo tanto, no había otro camino que trabajar juntos, que fortalecer y terminar con esa mezquindad.

MARIO TELLEZ

¿Qué tipo de mezquindad?

La de que yo quiero llegar primero, yo quiero tener más detenidos, más kilos de drogas decomisados. Eso no nos podía limitar en que el objetivo es uno solo: terminar con la criminalidad. Eso antes no pasaba. En cambio, ahora yo llamo al director de la PDI y le digo necesito apoyo. Y lo tengo.

¿Eso fue una decisión?

Es visión. Una visión renovada, visión de futuro. No se entiende que dos organismos policiales que tienen la misma función anden divididos.

¿Ha sentido respaldo del gobierno con respecto a lo que ha pasado con los ataques y ahora también sumando este anuncio que se hace en La Moneda?

Absolutamente, he notado un apoyo sincero del gobierno. En momentos de dolor, han estado las autoridades presentes, como por ejemplo los funerales. Estuvo el Presidente de la República, estuvo el ministro, distintos tipos, nos acompañaron hasta el último adiós.

¿A qué se refiere con un apoyo sincero?

Un apoyo franco, real, cuando se entrelazan con los familiares. Esto no es solamente ceremonia, sino que es sincero, que comparten el dolor. Conversar, empatizar, compartir el dolor. Eso uno lo nota con sinceridad. A eso me refiero. Y lo valoramos mucho. O sea, cuando el Presidente de la República se da este tiempo de viajar, de estar con los familiares. De acompañar, para mí también es una obligación, desde el primer minuto hasta que lo enterramos, y lo hago también con mucha sinceridad. Pero cuando hay una autoridad que tiene múltiples funciones y concurre y a lo mejor cambia su agenda porque su prioridad es estar con la familia, estar acompañando, eso tiene para nosotros un tremendo valor y eso es lo que nosotros reconocemos.

¿Antes el apoyo del gobierno no era sincero?

No, no quiero hablar de falta de sinceridad. El carabinero valora cuando hay una autoridad y pasa a un retén. Que ese ministro o autoridad pase a saludar es un alimento que nos motiva a seguir adelante.

Hace algunos años hubo episodios donde masivamente se perdió el respeto a Carabineros en el contexto de protestas. Hoy hay una discusión sobre indultar a excarabineros condenados por hechos del estallido. ¿Cuál es su opinión?

Respecto a la falta de respeto a la institucionalidad, Chile no merece eso. Nosotros somos un país de tradiciones, que vibramos con nuestro himno, que nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, somos respetuosos de las autoridades legítimamente elegidas. Yo creo que tenemos una tremenda tradición y eso no lo podemos perder.

¿Y respecto de los indultos?

Esas son facultades que tienen, por un lado, el Congreso y, por otro, el presidente. Eso está en plena discusión y está dentro del marco legal. Nosotros como institución somos respetuosos de todos los ámbitos. Si hay una medida que sea a favor o que sea denegada, nosotros la respetamos absolutamente. Esta institución ha dado muestras de respeto, ha mantenido la institucionalidad y ha sido un pilar fundamental para el desarrollo.

¿Ha vuelto el respeto a Carabineros?