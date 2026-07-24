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    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    La institución activó una serie de ayudas dirigidas a personas, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Revisa el detalle a continuación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal Foto: BancoEstado.

    Recientemente BancoEstado anunció la activación de un plan de apoyo dirigido a clientes que se encuentren afectados por el paso de los sistemas frontales en el país.

    Se trata de una serie de medidas que consideran la postergación de cuotas y dividendos, la renovación automática de líneas de crédito y alternativas de renegociación, según comunicó la institución.

    Las iniciativas se encuentran dirigidas a personas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, en el marco de la campaña presentada como “Chile sale adelante. En esta emergencia, estamos contigo”.

    Medidas de apoyo para clientes personas

    • Postergación del pago de 6 meses de cuotas de créditos de consumo, los que se retoman en el séptimo mes, sin modificar el calendario original.
    • Postergación de 6 dividendos de créditos hipotecarios sin costo, mediante un crédito adicional sin intereses, denominado en UF y equivalente al monto postergado. Aplica a créditos hipotecarios para vivienda y fines generales.
    • Renovación automática de líneas de crédito asociadas a Cuenta Corriente o Chequera Electrónica, cuyos vencimientos estén entre julio y septiembre de 2026.

    Medidas de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas

    • Postergación de 6 dividendos hipotecarios sin costo.
    • Renovación automática de líneas de crédito vigentes asociadas a Cuenta Corriente o Chequera Electrónica, con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.
    • Postergación de 6 cuotas de créditos comerciales, operaciones de leasing y reprogramaciones vigentes. Según cada operación se aplica mediante la modificación del calendario de pagos o un financiamiento complementario.
    • Renegociación o refinanciamiento según la evaluación caso a caso, de acuerdo a las políticas vigentes del banco.

    Cómo acceder a las medidas de apoyo de BancoEstado

    Para acceder a las medidas de apoyo se debe acreditar ser un cliente afectado por las lluvias de los recientes sistemas frontales, por lo que al menos una de las direcciones registradas en BancoEstado deberá corresponder a una comuna o zona declarada en Estado de Catástrofe.

    El organismo también solicitará una declaración jurada simple que acredite la afectación al momento de enviar la solicitud.

    En esa línea, desde el banco se invitó a los clientes a comunicarse con su ejecutivo para recibir la orientación relacionada al proceso.

    Más sobre:BancoEstadoSistema frontalEmergenciaBanco EstadoClientesMedidas de apoyoCuotasDividendoLínea de créditoRenegociaciónPymes

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