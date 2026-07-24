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    Nacional

    PDI incauta celular del senador Kusanovic en el marco de investigación por sueldo de exasesor

    El origen del caso está vinculado a una denuncia realizada por un exsecretario de la oficina del parlamentario quien expuso presuntas irregularidades ante la Comisión de Ética del Senado.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    7 JUNI 2023 EL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC, DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    A primera hora de este viernes, equipos de la PDI incautaron el celular y otros equipos tecnológicos del senador Alejandro Kusanovic (Independiente). Todo esto en el marco de la investigación de oficio que abrió hace algunas semanas la Fiscalía de Magallanes.

    Fuentes del caso afirman que la incautación afectó al senador y también a integrantes de su equipo.

    La diligencia ocurre luego de que el Ministerio Público indagara la denuncia que hizo ante el Senado el exasesor de la oficina parlamentaria del senador, Rodrigo Gutiérrez.

    El exasesor llevó el caso a la Comisión de Ética de la Cámara Alta, la que desestimó los hechos por no existir legitimación activa. Junto con eso sugirió al denunciante llevar los hechos a los órganos respectivos como las policías o la Fiscalía, lo que nunca pasó. Sin embargo, tras ventilarse la denuncia en medios de comunicación, la Fiscalía optó por abrir una causa.

    La denuncia apuntaba a que el exasesor había sido despedido injustificamente y el parlamentario presuntamente le había pedido que devolviera parte de su sueldo.

    Ese fue el hecho que motivó al Ministerio Público a iniciar las primeras pesquisas, las que quedaron en manos de la fiscal Johanna Irribarra.

    Más sobre:Alejandro KusanovicSenadoPDIFiscalía

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