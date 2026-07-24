Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

Durante la mañana de este viernes el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud presentada por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo, abonando los días que estuvo privada de libertad en Países Bajos a su condena.

Cabe recordar que la otrora jefa comunal de Antofagasta estuvo detenida 1.463 días en países bajos mientras se tramitaba su extradición.

Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora de un delito consumado de fraude al fisco que se concretó cuando encabezaba el municipio nortino. Esta, fue detenida en Ámsterdam el 13 de julio de 2022 y estuvo casi cuatro años recluida en la Penitenciaría de Utrecht.

Según detalló el abogado defensor, Fidel Castro, “son 1.463 días que se le abonan adicionalmente, eso hasta el día 14 de julio del presente año, y a partir del día 15 empieza un abono distinto, porque es un abono nacional, pero en términos concretos esto implica que Doña Karen Rojo tiene cumplida el 80% de su condena”.

A la exjefa comunal le restaría poco menos de un año de condena por cumplir en el país.

“Ella está en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, y lo que viene ahora por parte de la defensa es empezar a evaluar y hacer las solicitudes respecto de eventuales beneficios en el cumplimiento de la pena”, agregó el abogado defensor.