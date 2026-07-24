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    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    Los ex dueños de Huachipato y socios en una consultora del área farmacéutica testificaron este jueves en el Ministerio Público, como testigos. Ambos tienen negocios junto a Sartor en Miami y han sido vinculados con la compra de Azul Azul.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

    Dos hombres de negocio ligados al fútbol, que además reportan inversiones en Miami y que tuvieron vínculos con el grupo Sartor, declararon esta semana ante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

    El abogado Victoriano Cerda Quinteros y el ingeniero comercial Marcelo Pesce Reyes acudieron este jueves a las dependencias de la Fiscalía para testificar en la investigación que dirige el fiscal Juan Pablo Araya, a cargo de las indagatorias. Ambos, dicen personas ligadas a ellos, declararon en calidad de testigos.

    El caso Sartor está en horas claves. Hace dos semanas, la fiscalía pidió audiencia de formalización para acusar de cuatro delitos a 11 personas la próxima semana: el ex controlador de la entidad, Pedro Pablo Larraín Mery, y los ex directores y ejecutivos de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery, además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ambos ligados al factoring Emprender Capital, ligados a Sartor. Los querellantes en la causa pedirán prisión preventiva para varios de ellos.

    Casi todos los futuros formalizados han prestado declaración en el último mes y medio y varios han intentado atenuar sus responsabilidades en el escándalo tratando de acreditar colaboración con la Fiscalía, que aceleró la toma de declaraciones.

    En ese marco fueron citados a la fiscalía Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, ex dueños del club de fútbol Huachipato, a fines de 2024. Uno de los ex ejecutivos de Sartor, Alfredo Harz, declaró en junio que Victoriano Cerda estuvo detrás de parte del financiamiento de la compra de Azul Azul, una operación realizada por el grupo Sartor, a mediados de 2021, al empresario Carlos Heller.

    Hasta ahora, Cerda y Pesce no habían declarado en la causa penal, aunque algunos querellantes habían pedido que sí lo hicieran. La AGF Toesca, que administra por mandato de la CMF algunos fondos intervenidos de Sartor, se querelló por la operación de Azul Azul y pidió este año una diligencia ligada a ambos. “Citar a prestar declaración en la calidad que el Ministerio Público estime a Alessandro Marcelo Pesce Reyes y Victoriano Luis Cerda Quinteros”, indicó Toesca en su querella.

    Tanto Cerda como Pesce sí declararon ante la Comisión para el Mercado Financiero, el mismo día, el 9 de abril de 2025, pero por un negocio que tenían junto a Sartor en Miami y no por Azul Azul.

    Entonces, Cerda, abogado egresado de la Universidad de Chile, indicó que conoció a Pedro Pablo Larraín en 2020 y dijo que Sartor financió un proyecto de inversión denominado Brickell City Centre. Pesce, en tanto, declaró que “Sartor nos ha financiado dos proyectos inmobiliarios y nos ha refinanciado un proyecyo, que fue el último”.

    Pesce describió ahí su relación de negocios con Cerda e indicó que eran socios en Cible SpA., una sociedad de consultoría en el área farmacéutica, y en Especta SpA., “matriz de un club deportivo que tuvimos hace un tiempo, pero lo vendimos”, declaró en relación a Huachipato. También declaró que participaba en 56 Holdings LLc a través de Playa LLC: la primera era accionista de Downtown Development LLC, sociedad que participa en el proyecto One River Point, hoy Faena Residences, en Miami, donde también invirtieron los fondos de Sartor.

    “Estas tres sociedades participan en proyectos inmobiliarios en EE.UU., sea de forma directa o indirecta, y en dichos proyectos participo junto con Victoriano Cerda”, declaró. En el rubro inmobiliario comenzaron a participar a fines de 2020 o inicios de 2021, cuando por la pandemia detectaron que los precios de los inmuebles estaban muy bajos.

    “En las sociedades chilenas nos dividimos las tareas junto a Victoriano, ya que él también tiene varias sociedades. Yo me suelo dedicar a la parte administrativa y él a la comercial. En las sociedades de EE.UU. no tengo rol de administrador, soy solo accionista. Es Victoriano Cerda quien conversa con el administrador de los proyectos y lleva dichas sociedades”, explicó.

    Más sobre:NegociosCaso Sartor

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