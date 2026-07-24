SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    LeBron James remece la NBA: deja Los Ángeles Lakers tras ocho años y se suma a histórico equipo

    El astro cambió de franquicia tras unas semanas de profunda reflexión. Firmó por dos temporadas y una millonaria cifra.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    LeBron James cambia de rumbo a los 41 años.

    Comienza una nueva era. LeBron James cambia de equipo después de ocho años de exitosa trayectoria en Los Ángeles Lakers para continuar su impresionante carrera en los Philadelphia 76ers. Una noticia que sorprendió al mundo no por su salida de su equipo, algo que ya estaba decidido, sino que por el destino que eligió.

    Antes de que se oficializara su nuevo equipo, se instalaron diversas versiones que lo situaban en Miami Heat, pero finalmente recaló en el cuadro de Filadelfia, a cambio de ocho millones de dólares, en un contrato de dos temporadas, con la opción de prorrogarlo por otra más.

    “Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y tengo más para dar”, comentó el astro.

    Siguiendo esa línea, confesó cómo vivió estos días. “Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar. He tenido unos meses increíbles con todas las personas que amo tratando de descifrarlo todo”, añadió.

    “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato”, agregó.

    Después de ese preámbulo soltó el gran anuncio: “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias LA. Miami siempre te amaré y el noreste de Ohio siempre será mi hogar”.

    Equipo de lujo

    Los 76ers se están armando con todo para ir en busca del anillo de la NBA. Con figuras como Joel Embiid y Tyrese Maxey y el recientemente incorporado Jaylen Brown, desde los Boston Celtics, son firmas candidatos en esa lucha.

    La motivación para ello está en la pálida campaña de la temporada pasada, donde cerraron en el séptimo lugar en la Conferencia y luego fueron aplastados en la segunda ronda de los playoffs por los Knicks, a la postre campeón.

    Por su parte, LeBron estuvo en 60 encuentros con los Lakers, con un promedio de 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes, dejando en claro que, pese a los años, sigue exhibiendo números bastante respetables.

    Más sobre:NBALeBron JamesPhiladelphia 76ersLos Ángeles Lakers

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)

    Detienen a dos menores de edad por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    Megaproyecto: gobierno halla forma de promulgar su “corazón” a pesar de litigio en el TC y optaría solo por dos vetos

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    ¿Hay falsos positivos y qué sustancias detecta? Cómo funciona el test de pelo al que dio positivo Juan Pablo Rodríguez

    Lo más leído

    1.
    El reconocimiento de Leandro Paredes a Claudio Borghi tras el triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

    El reconocimiento de Leandro Paredes a Claudio Borghi tras el triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

    2.
    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    3.
    El respeto del técnico de Boca al nivel de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    El respeto del técnico de Boca al nivel de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    4.
    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    5.
    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)
    Chile

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)

    Detienen a dos menores de edad por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    Molycop se querella contra gerente general de Siderúrgica Huachipato por eventual delito de obstrucción de investigación
    Negocios

    Molycop se querella contra gerente general de Siderúrgica Huachipato por eventual delito de obstrucción de investigación

    Nueva ley de protección de datos y el secreto bancario

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años
    El Deportivo

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    Joaquín Niemann se mantiene en posiciones secundarias en el LIV Golf de Reino Unido

    La tragedia llega al nuevo Camp Nou: fallece un trabajador en el primer accidente mortal en el nuevo estadio del Barcelona

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX
    Cultura y entretención

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI
    Mundo

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    Trump avisa a China y Rusia que si entregan armas a Irán “sería muy malo” para ambos

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños