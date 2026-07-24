LeBron James remece la NBA: deja Los Ángeles Lakers tras ocho años y se suma a histórico equipo
El astro cambió de franquicia tras unas semanas de profunda reflexión. Firmó por dos temporadas y una millonaria cifra.
Comienza una nueva era. LeBron James cambia de equipo después de ocho años de exitosa trayectoria en Los Ángeles Lakers para continuar su impresionante carrera en los Philadelphia 76ers. Una noticia que sorprendió al mundo no por su salida de su equipo, algo que ya estaba decidido, sino que por el destino que eligió.
Antes de que se oficializara su nuevo equipo, se instalaron diversas versiones que lo situaban en Miami Heat, pero finalmente recaló en el cuadro de Filadelfia, a cambio de ocho millones de dólares, en un contrato de dos temporadas, con la opción de prorrogarlo por otra más.
“Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y tengo más para dar”, comentó el astro.
Siguiendo esa línea, confesó cómo vivió estos días. “Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar. He tenido unos meses increíbles con todas las personas que amo tratando de descifrarlo todo”, añadió.
“Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato”, agregó.
Después de ese preámbulo soltó el gran anuncio: “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias LA. Miami siempre te amaré y el noreste de Ohio siempre será mi hogar”.
Equipo de lujo
Los 76ers se están armando con todo para ir en busca del anillo de la NBA. Con figuras como Joel Embiid y Tyrese Maxey y el recientemente incorporado Jaylen Brown, desde los Boston Celtics, son firmas candidatos en esa lucha.
La motivación para ello está en la pálida campaña de la temporada pasada, donde cerraron en el séptimo lugar en la Conferencia y luego fueron aplastados en la segunda ronda de los playoffs por los Knicks, a la postre campeón.
Por su parte, LeBron estuvo en 60 encuentros con los Lakers, con un promedio de 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes, dejando en claro que, pese a los años, sigue exhibiendo números bastante respetables.
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