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    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    El Tribunal Federal del Sur de Florida llamó a representantes de los sponsors de la Albiceleste, mientras investiga operaciones bancarias sospechosas por al menos 700 mil dólares.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Más problemas para la AFA y su presidente Claudio Chiqui Tapia después de que la Justicia de Estados Unidos citara a más testigos.

    Justo después de perder la final de la Copa del Mundo, la Asociación de Fútbol de Argentina suma más problemas judiciales. De acuerdo con la información que publica el diario Clarín del país transandino, el Tribunal Federal del Sur de Florida citó a más testigos para declarar en la causa por los movimientos bancarios de la AFA, diligencias que complican al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

    Una causa que avanza rápidamente en la administración norteamericana. El primero en declarar fue el empresario Guillermo Tofoni, quien entregó los movimientos bancarios por más de 300 millones de dólares que hizo TourProdEnter en el exterior, como agente de recaudación del organismo rector del fútbol de ese país.

    Así también lo hicieron representantes de Socios.com, uno de los sponsors de la AFA, aunque el tribunal también citó a representantes de otras empresas que son auspiciadores de la Albiceleste, cuyos nombres se mantienen en reserva. Según una fuente citada por el medio, el nuevo citado para el sería Leandro Petersen, el director de Marketing y Comercialización de la AFA, información que niegan en la entidad, a pesar de que el funcionario no regresó con la delegación.

    Giros sospechosos

    En medio de las diligencias, la justicia del país del norte descubrió pagos de las empresas Carbello SRL y SOMA, las cuales pertenecen al entramado de Toviggino a TourdProdEnter. Es decir, en dirección contraria al flujo normal que sería desde Estados Unidos a la AFA.

    De acuerdo con la investigación de Clarín, la empresa Carbello SRL emitió una factura de exportación a favor de TourProdEnter LLC el 25 de junio del año 2025 por diez mil euros, con destino a la nación norteamericana. Por su parte, SOMA SRL, a su vez, tiene 11 facturas de exportación a favor del empresario teatral Javier Faroni por 37.700 Euros y US$ 613.800.

    Una arista que abre otras sospechas, ya que aún no se determina si las facturas que respaldan esos envíos son auténticas y qué servicio le pudo haber dado Carbello o Soma a la empresa de Faroni, la cual está dedicada a recaudar fondos con la marca de la Albiceleste en el exterior.

    En ese escenario, todavía está por confirmarse si los nuevos testigos fueron convocados en la investigación de tres fiscales de Estados Unidos por el desvío de 40 de unos 300 millones de dólares que la empresa de Faroni, TourProdEnter, habría hecho hacia empresas fantasma. La otra posibilidad es que hayan sido citados en una segunda causa contra la AFA abierta por la ausencia de Messi en un partido amistoso con Venezuela, el año pasado.

    Tal como anuncia Infobae, la notificación advierte que los nuevos testigos “deberán llevar consigo los siguientes documentos, información almacenada electrónicamente u objetos (dejar en blanco si no corresponde): Asimismo, deberá presentar todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.

    La inclusión de Lucero llamó la atención a los investigadores locales porque se trata de un directivo de empresas que giran alrededor de Toviggino. En el requerimiento de instrucción del fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simon, se reveló que “Real Central S.R.L., que antes se denominaba Central Park Drinks S.R.L. Dicha sociedad está integrada por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte pero antes de ella estaba como socio Diego Lucero, quien hoy figura como empleado de Servicios Lindor S.A.”

    Lucero, además, estaría relacionado con Odeoma Gestión SL, la empresa española que administró parte de los negocios internacionales de la AFA antes de que ese rol pasara a TourProdEnter. Sus principales responsables identificados son el contador santiagueño Fabián Saracco y sus sociedades Q22 y Stratega, entre otras

    Más antecedentes

    En abril de este año, el abogado estadounidense Ralph Patino, en representación de la promotora VID Music Group, afirmó Messi es cómplice de la AFA en una millonaria demanda por incumplimiento de contrato.

    VID Music Group obtuvo los derechos de los partidos de Argentina para la fecha FIFA del mes de octubre del año pasado con un valor de 3,5 millones de dólares por encuentro, mientras que los partidos del mes de junio se elevaron a un precio de 5 millones de dólares cada uno. Ahora, la empresa demanda a AFA por cerca de 7 millones de la misma moneda.

    Más sobre:FútbolSelección de ArgentinaClaudio Chiqui TapiaPablo TovigginoAFALionel Messi

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