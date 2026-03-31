Quién es Pablo Toviggino, el escudero de Chiqui Tapia en la AFA también procesado por corrupción.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados. Los hombres fuertes de la AFA son investigados por la Justicia argentina en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El caso involucra montos por 19.300 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 13,8 millones de dólares.

El juez Diego Amarante dispuso un embargo sobre los bienes de ambos directivos por 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país para los dos. Según la resolución, la AFA actuó como agente de retención de impuestos y aportes patronales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no cumplió con el pago en los plazos establecidos. El magistrado sostuvo que la entidad contaba con capacidad económica suficiente para afrontar esas obligaciones y que el retraso en los depósitos habría permitido obtener beneficios financieros.

También fue procesada la AFA como persona jurídica. Junto a los dos directivos mencionados, fueron alcanzados por la medida el gerente general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina.

El ascenso de Toviggino

Toviggino nació en Rosario en 1979, aunque su trayectoria dirigencial se desarrolló principalmente en la provincia de Santiago del Estero. Su carrera en el fútbol comenzó en modestos clubes de Argentina. Uno de sus primeros pasos fue en el club Comercio Central Unidos. Con el tiempo se transformó en un hombre con influencia en las ligas del interior del país transandino.

Su llegada a la AFA se produjo en 2016, durante el proceso de intervención del organismo por parte de un comité de regularización designado por la FIFA y la Conmebol. En ese contexto fue incorporado al área de tesorería y, en paralelo, asumió como presidente ejecutivo del Consejo Federal. Se trata del órgano que administra las competiciones del interior. Agrupa a más de 200 ligas y miles de clubes.

Desde esa posición, Toviggino pasó a ocupar un lugar estratégico, con influencia directa sobre el fútbol de ascenso y las competencias federales. Con el tiempo fue designado tesorero de la AFA, cargo que mantiene hasta la actualidad. En esa función participa en la administración financiera del organismo.

Tapia junto a Toviggino. Foto: @afa

El “consiglieri” de Tapia

El vínculo entre Toviggino y Chiqui Tapia se consolidó en los años posteriores a la crisis institucional que atravesó la AFA tras la muerte de Julio Grondona. Ambos dirigentes formaron un bloque que se mantiene desde entonces.

Dentro de la estructura del balompié transandino, Toviggino es considerado uno de los dirigentes de mayor cercanía al presidente. Su oficina se ubica en el mismo sector que la de Tapia y participa de las decisiones centrales del directorio.

Además de su rol en las finanzas, mantiene vínculos con dirigentes de instituciones de provincias, lo que les permite sostener la base de apoyo dentro del sistema electoral de la AFA. Esa red ha sido clave en la consolidación del liderazgo de Tapia.

Controversias

A lo largo de su trayectoria, Toviggino ha protagonizado diversos episodios de conflicto con dirigentes del fútbol argentino. Su figura se asocia con una conducción confrontativa.

Uno de los antecedentes judiciales vinculados a su nombre se remonta a la elección presidencial de la AFA en 2015, que terminó con un insólito empate entre los candidatos Luis Segura y Marcelo Tinelli. Fue denunciado por un presunto intento de soborno a asambleístas para influir en el resultado de la votación. La causa no prosperó.

Durante los últimos años ha mantenido disputas públicas con dirigentes y entrenadores por decisiones arbitrales. En varios casos respondió a críticas mediante publicaciones en redes sociales.

Ahora, la causa judicial en la que fue procesado marca un punto de inflexión en su trayectoria. Mientras tanto, Toviggino continúa en funciones dentro de la AFA.

En paralelo, se le investiga por la compra de una mansión en Pilar. La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero. Se realizó un allanamiento que fijo una tasación oficial en un valor aproximado de 17 millones. El juzgado en lo Penal Económico analizó la hipótesis de que los fondos utilizados para la compra del inmueble podrían provenir de la AFA.