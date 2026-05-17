SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”

    Tras el triunfo ante Limache, el entrenador de Universidad Católica entregó una actualización sobre el estado de salud del Toro, que tuvo que ser trasladado en ambulancia por un traumatismo craneal nasal.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Daniel Garnero en el triunfo de la UC sobre Limache ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El triunfo de Universidad Católica sobre Limache, en Quillota, deja dos sensaciones dispares. Por un lado, está lo positivo: los cruzados ganaron por 2-0 y treparon hasta el tercer lugar en la Liga de Primera, a cuatro puntos del líder Colo Colo. Sin embargo, desde el plano negativo, surge la preocupante lesión de Fernando Zampedri, que debió ser retirado en ambulancia por un traumatismo craneal nasal.

    A raíz de este grave diagnóstico es que el entrenador Daniel Garnero manifestó su preocupación, a la par de un breve análisis de la victoria frente a los tomateros. “Lo pudimos manejar un momento. Después del gol nos confundimos y no tuvimos la pelota. En el segundo tiempo desperdiciamos muchas situaciones que podíamos haber ampliado el marcador y estar más tranquilos, pero los accidentes de Fer (Zampedri) y Clemente (Montes) no nos dejan muy tranquilos. Ojalá no sea muy grave ninguno de los dos”, dijo al micrófono de TNT Sports.

    El Toro fue trasladado a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christus para someterse a chequeos médicos y confirmar el alcance de la lesión. En los instantes previos al viaje en ambulancia rumbo Santiago, el DT argentino reveló que tuvo una plática con él para conocer su estado de salud. “Hablé con Fer un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él”, señaló.

    El transandino sabe que la presencia del artillero es vital para los objetivos de la UC a lo largo de la temporada. Este jueves se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Barcelona de Ecuador y, el fin de semana, por el Torneo Nacional, chocan en el clásico contra Colo Colo.

    Por este motivo valora el cometido de sus pupilos en el Lucio Fariña, pese a la baja del goleador histórico. “Es bueno haber llegado al gol de la manera que lo hicimos, con las asociaciones y buenas terminaciones. En el segundo tiempo fallamos otra vez en eso porque debimos meter un gol más. Después, defensivamente, el equipo se ordena y es combativo. Estamos bien”, cerró.

    Clemente Montes, de figura a preocupación

    Otro de los jugadores cruzados que salió con dolencias físicas es Clemente Montes. El atacante, que entregó las asistencias en ambos goles, sufrió un choque con el portero Matías Borquez y tuvo que ser reemplazado.

    Clemente Montes también alarmó a la UC tras salir con molestias físicas. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Sin embargo, él mismo se encargó de silenciar las alarmas y entregó el reporte del golpe que preocupó a Garnero. “Fue algo en la rodilla, pero menos mal no pasó nada grave. No hay problemas para el partido con Barcelona. Un poco de hielo, dormir bien y estamos”, sostuvo.

    De igual forma, manifestó que confía plenamente en la recuperación del Toro. “No lo vi, pero parece que fue un golpe en la nariz que también le cortó la ceja. Esperemos que esté bien. Como es él, se va a recuperar y va a querer jugar el jueves sí o sí. No estamos ni preocupados”, lanzó con seguridad.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolDaniel GarneroFernando ZampedriClemente MontesLa UCUniversidad CatólicaFútbol chilenoLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica

    Venezuela deporta a EE.UU. al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”

    Bulgaria gana un Eurovisión marcado por las protestas y el boicot en contra de la participación de Israel

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “No vino de una iniciativa propia”

    Natalia Duco explica la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: “No vino de una iniciativa propia”

    2.
    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    3.
    Festejo a medias en Quillota: la UC aterriza a Limache y acecha a los líderes, pero Zampedri enciende las alarmas

    Festejo a medias en Quillota: la UC aterriza a Limache y acecha a los líderes, pero Zampedri enciende las alarmas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”
    Chile

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

    Decretan prisión preventiva contra imputado por dos homicidios calificados en Recoleta

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”
    El Deportivo

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”

    Vanessa Arauz: “La idea es llegar a la Adulta con una buena transición y no quedarse de golpe sin una generación dorada”

    Entrevista con Agustín Arce, volante de la U: “Gago nos ha dado intensidad; nos vino bien ese cambio”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica
    Mundo

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica

    Venezuela deporta a EE.UU. al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

    Bulgaria gana un Eurovisión marcado por las protestas y el boicot en contra de la participación de Israel

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada