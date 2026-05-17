Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”

El triunfo de Universidad Católica sobre Limache, en Quillota, deja dos sensaciones dispares. Por un lado, está lo positivo: los cruzados ganaron por 2-0 y treparon hasta el tercer lugar en la Liga de Primera, a cuatro puntos del líder Colo Colo. Sin embargo, desde el plano negativo, surge la preocupante lesión de Fernando Zampedri, que debió ser retirado en ambulancia por un traumatismo craneal nasal.

A raíz de este grave diagnóstico es que el entrenador Daniel Garnero manifestó su preocupación, a la par de un breve análisis de la victoria frente a los tomateros. “Lo pudimos manejar un momento. Después del gol nos confundimos y no tuvimos la pelota. En el segundo tiempo desperdiciamos muchas situaciones que podíamos haber ampliado el marcador y estar más tranquilos, pero los accidentes de Fer (Zampedri) y Clemente (Montes) no nos dejan muy tranquilos. Ojalá no sea muy grave ninguno de los dos”, dijo al micrófono de TNT Sports.

El Toro fue trasladado a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christus para someterse a chequeos médicos y confirmar el alcance de la lesión. En los instantes previos al viaje en ambulancia rumbo Santiago, el DT argentino reveló que tuvo una plática con él para conocer su estado de salud. “Hablé con Fer un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él”, señaló.

El transandino sabe que la presencia del artillero es vital para los objetivos de la UC a lo largo de la temporada. Este jueves se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Barcelona de Ecuador y, el fin de semana, por el Torneo Nacional, chocan en el clásico contra Colo Colo.

Por este motivo valora el cometido de sus pupilos en el Lucio Fariña, pese a la baja del goleador histórico. “Es bueno haber llegado al gol de la manera que lo hicimos, con las asociaciones y buenas terminaciones. En el segundo tiempo fallamos otra vez en eso porque debimos meter un gol más. Después, defensivamente, el equipo se ordena y es combativo. Estamos bien”, cerró.

Clemente Montes, de figura a preocupación

Otro de los jugadores cruzados que salió con dolencias físicas es Clemente Montes. El atacante, que entregó las asistencias en ambos goles, sufrió un choque con el portero Matías Borquez y tuvo que ser reemplazado.

Clemente Montes también alarmó a la UC tras salir con molestias físicas. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Sin embargo, él mismo se encargó de silenciar las alarmas y entregó el reporte del golpe que preocupó a Garnero. “Fue algo en la rodilla, pero menos mal no pasó nada grave. No hay problemas para el partido con Barcelona. Un poco de hielo, dormir bien y estamos”, sostuvo.

De igual forma, manifestó que confía plenamente en la recuperación del Toro. “No lo vi, pero parece que fue un golpe en la nariz que también le cortó la ceja. Esperemos que esté bien. Como es él, se va a recuperar y va a querer jugar el jueves sí o sí. No estamos ni preocupados”, lanzó con seguridad.