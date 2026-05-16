Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”. Foto: captura.

Una agencia policial de Francia ha advertido a los automovilistas que tengan cuidado con los animales salvajes que podrían aparecer “borrachos” en la carretera.

Desde la Gendarmería de Saône-et-Loire, con sede en una zona rural en la región de Borgoña, alertaron que, “en primavera, algunos animales salvajes consumen brotes, frutas fermentadas o vegetación en descomposición, y pueden mostrar un comportamiento totalmente impredecible” .

Compartieron un video de lo que parece ser un ciervo “ebrio”, el cual da vueltas en círculos y luego se tira a la tierra en medio del campo.

Las autoridades afirmaron que se podrían desencadenar accidentes si los automovilistas no están atentos a los caminos .

Recomendaron a los conductores reducir la velocidad y “evitar maniobras bruscas al volante” .

Asimismo, alertaron que “quizás no sea el mejor momento para conducir como si fueras el dueño de la carretera”.

Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”. Foto: captura.

Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia

Las autoridades francesas no han precisado públicamente cuántos accidentes automovilísticos se han relacionado con estos animales .

El New York Times consultó a la Gendarmería de Saône-et-Loire sobre el asunto. Sin embargo, sus representantes no respondieron a su solicitud de comentarios.

Según explicaron especialistas al citado periódico, investigadores han identificado que ciertos animales salvajes han mostrado predilección por el alcohol. No obstante, han debatido si se trata de casos particulares o de evidencia sólida.

Algunos han cuestionado si los animales, especialmente los grandes como los elefantes y los ciervos, pueden “emborracharse”, debido a su tamaño y a la escasa cantidad de alcohol en su ambiente.

Pese a lo anterior, una investigación publicada en 2020 en la revista científica Biology Letters concluyó que los elefantes y muchos otros mamíferos carecen de una enzima clave que metaboliza rápidamente el etanol, lo que parece contribuir a que se presenten este tipo de situaciones .

Otro estudio publicado a principios de 2025, en la revista Trends In Ecology & Evolution, planteó la hipótesis de que la mayoría de los animales que consumen fruta y néctar también consumen etanol, aunque no hay claridad sobre los motivos.

La Gendarmería de Saône-et-Loire reconoció en una publicación en Facebook que, a partir de un video, “es imposible establecer un diagnóstico veterinario definitivo”.

“ El comportamiento observado puede ser compatible con el trastorno de ingestión vegetal fermentado, un fenómeno muy conocido y común en primavera en algunos cérvidos. Pero otras causas, las minorías, efectivamente no se pueden excluir : lesiones, enfermedad, traumas o trastorno neurológico”.