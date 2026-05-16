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    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU

    La expresidenta de Chile sostuvo que "compartimos la convicción de que hoy más que nunca se requiere fortalecer el multilateralismo, la paz con desarrollo y la justicia social".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet en Palacio Nacional de México. Imagen @Claudiashein en X.

    La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunió el pasado viernes con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, instancia en la que aquel país reiteró el respaldo de la candidatura de Bachelet a la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    La expresidenta de Chile sostuvo que tuvo un “gran encuentro” con Sheinbaum y agradeció el respaldo de su candidatura. Esto a pesar del retiro del apoyo oficial de la administración de José Antonio Kast.

    “México es un país clave para América Latina y para el mundo, y compartimos la convicción de que hoy más que nunca se requiere fortalecer el multilateralismo, la paz con desarrollo y la justicia social", expresó Bachelet a través de sus redes sociales.

    Por su parte, Sheinbaum señaló que recibió a Bachelet en el Palacio Nacional. “Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, expresó a través de X.

    Asimismo, la presidenta de México describió a Bachelet como “una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia”.

    Previamente Bachelet se había reunido con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien confirmó que ese país respalda la candidatura de la exmandataria chilena.

    La visita se enmarca luego de que la exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos iniciara su gira por Latinoamérica el pasado lunes, instancia en la que ya se reunió con el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi.

    La gira seguirá en Colombia, Panamá y una nueva gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde pretende concretar su visita a Rusia e, idealmente para ellos, una reunión con el presidente de dicho país, Vladimir Putin.

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    Más sobre:Michelle BacheletClaudia SheinbaumMéxicoChileSecretaria generalONU

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