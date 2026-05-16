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    Tohá ante supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad: “Esto es preocupante en muchas dimensiones”

    La exministra del Interior de Gabriel Boric apuntó a que la responsabilidad por la falta de una hoja de ruta estructurada en seguridad pública es del gobierno y no de la ministra Steinert, además de llamar al Ejecutivo a revisar el último plan bienal sobre la materia y "no hacer borrón y cuenta nueva".

    Por 
    Lya Rosen
    Carolina Tohá : Foto: Archivo.

    La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se sumó este viernes a las voces críticas ante la supuesta falta de un plan de seguridad concreto por parte del gobierno, aunque afirmó que esto sería culpa del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast y no de la titular de Seguridad, Trinidad Steinert.

    “Esto es preocupante en muchas dimensiones. Obviamente es preocupante que un sector que hizo de la seguridad su tema principal, una vez en el gobierno, muestre un desarrollo tan precario de lo que se quiere hacer”, señaló la excandidata presidencial y militante del PPD, en conversación con Radio Pauta, ante la falta de una hoja de ruta estructurada en seguridad pública.

    Sin embargo, fue clara al apuntar que la responsabilidad final no es de la secretaria de Estado. “Y no estoy hablando de la ministra, estoy hablando del gobierno, porque la ministra llegó el último día, pero el plan de este gobierno viene fraguándose hace muchos años”, argumentó.

    De la misma forma, remarcó que le preocupa que las autoridades desconozcan la existencia en Chile de una institucionalidad muy moderna y sofisticada en materia de seguridad, asociada a planes bienales.

    El plan bienal último quedó prácticamente elaborado. Lo que tiene que hacer el actual gobierno es revisarlo, complementarlo, ponerle sus énfasis”, argumentó.

    Para luego recalcar que “no es que haya una hoja en blanco, hay una hoja que está escrita y que está hecha en base a estudios profundos de la realidad de la seguridad, que toma los temas de la prevención, de los barrios, de la infancia, del crimen organizado, de las economías criminales, de los desafíos policiales, del tema internacional. Está todo ahí”.

    “Entonces lo que hay que hacer es tomarlo, ponerlo al día, complementarlo con los énfasis del gobierno, pero no hacer borrón y cuenta nueva”, señaló la exministra del gobierno de Gabriel Boric.

    Y finalizó asegurando que “yo encontraría peor que no tener plan, que ahora se crea que en cinco minutos se tiene que hacer un papel para dejar tranquila a la prensa y decirle, mire, aquí está el plan. No me molesten más”.

    Más sobre:Carolina ToháPlan de SeguridadGobiernoMinistra de SeguridadTrinidad SteinertPlan bienalPolítica

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