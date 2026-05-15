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    Muere Alfonso Podlech, exfiscal militar condenado por violación a los DD.HH.

    Podlech se encontraba internado en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) de la Clínica Dávila. Su defensa había planteado reparos al gobierno por oponerse a la solicitud, ante la Corte de Santiago, para su reclusión domiciliaria. Además, recientemente habían solicitado el indulto presidencial, el que, hasta ahora, no había sido resuelto.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    JOSE MONSALVE

    La tarde de este viernes se confirmó la muerte del exfiscal militar, Alfonso Podlech, quien falleció a los 90 años. Su deceso, según pudo confirmar este medio, ocurrió mientras se encontraba internado en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) de la Clínica Dávila.

    Podlech, quien estaba condenado por violación a los Derechos Humanos (DD.HH.), se encontraba recluido en la cárcel Santiago 1, en Colina. En dicho recinto penitenciario cumplía condena por el secuestro calificado de Jaime Eltit, así como también mantenía otras causas penales por su rol durante la dictadura.

    El exfiscal militar, padecía diversas enfermedades infecciones que lo mantenían en dicho recinto hospitalario de la comuna de Recoleta. A raíz del estado de salud en el que se encontraba, su defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Murath, solicitó a la ministra Paola Plaza el cambio de su reclusión por un arresto domiciliario.

    En esa ocasión, Plaza negó el requerimiento, el que fue apelado por su defensa a la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. En una resolución del ministro Jaime Balmaceda y los ministros suplentes Paola Díaz y Rodrigo Carrasco, confirmó dicha determinación.

    Según señaló Murath, “como defensa lamentamos mucho el fallecimiento y partida de don Alfonso Podlech. Él tenía 90 años y estaba gravemente enfermo en etapa terminal, hospitalizado en la UTI con una neumonía y una infección urinaria. Además tenía parkinson, era enfermo coronario del corazón, tenía secuelas de un accidente cerebrovascular, tenía una sonda foley,. En fin, y una serie de otras enfermedades que hacían su salud muy frágil y precaria”.

    Tras el rechazo de la solicitud del condenado, la defensa del exfiscal militar cuestionó la posición del Ministerio de Justicia, el que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se opuso al requerimiento ante la Corte de Santiago.

    Además de eso, según afirma Murath, el 5 de mayo ingresaron una solicitud de indulto al ministerio encabezado por el ministro Fernando Rabat, con el fin de que el condenado pudiera fallecer en su casa. Sin embargo, sostiene el abogado, hasta ahora, dicho requerimiento no fue revisado.

    “El Ministerio de Justicia actuó con desidia, despreocupación, desinterés, de manera inhumana, en esta materia. Y no solo no lo resolvió, no lo apuró, no lo agilizó, no le dio el trámite de urgencia que esta situación requería. Espero que ahora el Ministerio de Justicia entienda que cuando se piden este tipo de indultos y con este tipo de antecedentes, deben actuar con premura y no con dejadez”, agrega el abogado.

    Según sostiene el defensor, habrán más casos de este tipo, ante los cuales “espero actúen de manera ágil, correcta y no sigan, de alguna manera, traicionando a quienes creíamos que el respeto a los derechos humanos de los militares y de los que cumplen condenas en Punta Peuco se iba a respetar de la misma manera como los derechos humanos de las otras personas”.

    Más sobre:DD.HH.Colina 1JusticiaAlfonso PodlechDerechos Humanos

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