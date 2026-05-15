Carabineros confirma muerte de funcionaria al interior de comisaría en Coquimbo

A través de un comunicado, Carabineros confirmó este viernes la muerte de una funcionaria de la institución al interior de una comisaría en la ciudad de Coquimbo.

"Durante las últimas horas se registró el sensible fallecimiento de una funcionaria al interior de una dependencia institucional”, señala el comunicado de la Prefectura Carabineros Coquimbo.

Según el texto “tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados la funcionaria falleció.

Una vez conocido la muerte de la cabo segundo, se activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes, informándose al Ministerio Público, el cual instruyó diligencias investigativas destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

“Asimismo, y con el propósito de garantizar la máxima transparencia del proceso investigativo, las diligencias fueron encargadas a la Policía de Investigaciones de Chile, paralelamente se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo ”, añade el comunicado.

“Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores de la funcionaria fallecida, brindando el apoyo institucional correspondiente frente a este lamentable hecho”, finaliza.