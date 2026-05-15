Un postor anónimo pagó más de US$ 9 millones para almorzar con Warren Buffett y Stephen Curry

Un postor anónimo acordó pagar US$ 9.000.100 en una subasta benéfica en eBay para almorzar con el inversionista Warren Buffett y también con el astro de la NBA, Stephen Curry.

El denominado Oráculo de Omaha igualará la oferta ganadora para las dos fundaciones beneficiarias de la subasta: Glide y Eat. Learn. Play., elevando la donación total a cerca de US$27 millones, según informó Reuters.

El evento, denominado “A Seat at the Table”, marca el retorno de una de las tradiciones filantrópicas más icónicas del mundo de los negocios.

El ganador y siete invitados almorzarán con el célebre inversionista de 95 años y el matrimonio Curry en Omaha el 24 de junio.

Buffett, Curry y su esposa Ayesha se reunirán con el ganador en Omaha, Nebraska, donde tiene su sede el conglomerado Berkshire Hathaway, de acuerdo a Bloomberg.

Buffett recaudó cerca de US$53,2 millones para la fundación Glide en 21 subastas realizadas entre 2000 y 2022. La puja ganadora de 2022, de US$19 millones, sigue siendo la mayor en la historia de las subastas benéficas de eBay.

Toda oferta ganadora desde 2008 ha superado el millón de dólares, aunque en los primeros años bastaban US$25.000 para almorzar con el “Oráculo de Omaha”.

Stephen Curry. Foto extraída de Forbes

El anuncio se produce meses después de un hito la carrera de Buffett: el inversionista abandonó la dirección ejecutiva de Berkshire Hathaway en enero, tras seis décadas al frente del conglomerado.

En un comunicado difundido al anunciar la subasta en abril, el propio Buffett explicó su motivación: “A lo largo de los años he visto cómo la comunidad empresarial y las organizaciones sin fines de lucro pueden trabajar juntas para generar un cambio real, y siempre he creído en apoyar a quienes están marcando una diferencia significativa. Esta iniciativa se trata de reunirnos de nuevo, de una forma nueva, con personas que admiro, para respaldar un trabajo que realmente importa.”

De acuerdo a Fortune, Buffett contactó a los Curry durante las fiestas de fin de año, luego de que su fundación captara su atención, según relató Chris Helfrich, director ejecutivo de Eat. Learn. Play., a Fortune.

Stephen y Ayesha Curry respondieron con entusiasmo: “Para nosotros, esto se trata de usar la plataforma que nos han dado para crear algo más grande que nosotros mismos. Eat. Learn. Play. fue construida sobre la idea de que cada niño merece la oportunidad de prosperar”, señalaron en un comunicado conjunto.