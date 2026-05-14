Agrosuper reporta leve mejora en sus ganancias a marzo, con carnes al alza y el salmón bajo presión arancelaria

Una leve mejora experimentaron las ganancias de Agrosuper en el primer trimestre. Así se desprende de sus estados de resultados, los cuales mostraron utilidades por US$ 113,8 millones en ese periodo, esto es un alza de 3,2% respecto a los US$ 110,2 millones obtenidos entre enero-marzo 2025, según los estados financieros presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los ingresos de la firma que este año renovó directorio y marcó el ingreso del exFalabella, Enrique Ostalé, ascendieron a US$ 1.156,9 millones entre enero y marzo de 2026, una disminución de 1,7% frente a los US$ 1.176,8 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Según el análisis razonado de la compañía, los resultados se explican por una dinámica opuesta entre sus dos segmentos principales: mientras en carnes “el aumento de los precios promedio de venta logró compensar la caída en volúmenes y las mayores presiones de costos”, en el acuícola “los menores precios promedio de venta y mayor pago de aranceles en EE.UU. fueron parcialmente compensados por un aumento en los volúmenes comercializados”.

Carnes, el motor del trimestre

El segmento Carnes fue el principal impulsor del periodo: sus ingresos llegaron a US$ 674 millones, un incremento de 1,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, y su EBITDA alcanzó US$ 128 millones, un alza de 13% interanual.

La empresa fundada por Gonzalo Vial Vial dijo que hacia fines de marzo se registró un brote de influenza aviar en la Región Metropolitana, en instalaciones de un productor de huevos sin vínculo con las operaciones de Agrosuper.

Baja el negocio de salmón de Agrosuper, pero mejora el de pollo.

La empresa señala que su impacto fue “acotado y significativamente menor en comparación con el evento registrado en 2023” , y que “la implementación de los nuevos acuerdos de zonificación permitió la reapertura temprana” de mercados como Estados Unidos, México, Canadá y Filipinas.

Más allá del episodio sanitario, la compañía destaca que “el pollo continúa consolidándose como la principal proteína impulsora del crecimiento del consumo global”, en un contexto de mercado bovino con oferta estructuralmente limitada y precios elevados.

En el mercado doméstico, señala que “la carne de cerdo sigue siendo una alternativa conveniente por su variedad de cortes y tipos de preparación”.

El acuícola, golpeado por aranceles y precios

El segmento Acuícola reportó ingresos de US$ 482 millones, una baja de 3,9% interanual. El EBITDA cayó 22% hasta US$ 81 millones, caída que la empresa atribuye a “los menores precios e impacto de los aranceles de EE.UU.”, que sumaron US$ 10,3 millones en el trimestre.

Pese a ello, el segmento aumentó sus volúmenes comercializados. La oferta global de salmón creció 13% en el periodo respecto al mismo trimestre del año anterior, “impulsado ese crecimiento por Chile y Noruega” .

En el mercado estadounidense, el precio del filete fresco de origen chileno retrocedió 2,1% interanual, mientras el de origen noruego subió 20,5%, explicado por menores envíos desde ese país.

En Brasil, los volúmenes de importación de salmón crecieron 40,2% en el trimestre, con expansión del salmón del Pacífico en distintos formatos.