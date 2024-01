Fallece Gonzalo Vial Vial, fundador y presidente de Agrosuper

A los 88 años falleció este martes el empresario Gonzalo Vial Vial, fundador, presidente y controlador de Agrosuper, el mayor productor local de carne de pollo, cerdo y pavo del país.

“Comencé el negocio de producción de huevos con dos obreros en el año 1955. Actuaba movido por mi intuición. No tenía plata, pero me atreví a partir. Sin embargo, no bastaba solo con el atrevimiento, sino que hubo que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas al trabajo y, lo más importante, hacerlo con gusto”, recordaba Vial el inicio de lo que hoy es un imperio agroalimentario, el principal grupo del rubro del país. Lo hacía frente a sus pares, en 2007, cuando Agrosuper fue escogida la empresa del año. Y desde 2019, tras comprar AquaChile, también de salmones. Vial controlaba el grupo a través de una estructura societaria en la que ya casi no tiene acciones, pero sí tiene todos los poderes.

En 1979, fue destacado por Icare como Mejor Empresario, y un año después fue premiado por la Sociedad Nacional de Agricultura como Empresario Agrícola. Luego, en los 2000, fue merecedor del premio al Desarrollo Social entregado por la Sofofa. En 2010, fue elegido por la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile como “Empresario Alimentos Bicentenario”, por su aporte al desarrollo del país como potencia alimentaria.

En una declaración realizada este martes por el vicepresidente de Agrosuper, José Guzmán, señaló que “con mucho dolor y tristeza, comunicamos el sensible fallecimiento de Gonzalo Vial Vial, presidente y fundador de Agrosuper. Gonzalo Vial inició su carrera como emprendedor y transformó su pasión en una compañía líder en la elaboración de alimentos para Chile y el mundo. Su liderazgo y visión de futuro lo llevaron a crear una empresa basada en sólidos principios y valores, con un marcado sello innovador y de excelencia, arraigado en las regiones de Chile. Durante toda su vida se enfocó en entregar alimentos de la más alta calidad a todas las familias chilenas con el apoyo de sus colaboradores y de tantos emprendedores y proveedores que crecieron junto a Agrosuper. Acompañamos a la familia en este difícil momento. Su funeral se llevará a cabo de manera privada”.

En octubre del año pasado, Agrosuper comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, un cambio que estaba cargado de simbolismo: Gonzalo Vial Concha, 61 años cumplidos en octubre, el menor de sus cuatro hijos, ingresaba por primera vez al directorio de Agrosuper. Su ingreso derivó en la salida de Fernando Barros, el abogado y socio de Barros Errázuriz que acompañó al patriarca durante décadas como su asesor legal más estrecho.

En 2020 el directorio creció de seis a diez integrantes y las tres hijas mayores de Gonzalo Vial Vial pudieron tener representación directa en Agrosuper. Aunque antes participaban como oyentes, en abril de 2020 debutaron en la mesa María del Pilar (63) y María José Vial Concha (62). Por la mayor, María Cristina Vial Concha (65), entró su marido, Andrés Vial Sánchez.

Gonzalo Vial Vial nació en 1935 en Santiago y fue el menor de diez hermanos.

La compañía

A inicios de la década pasada, Agrosuper ya era un gigante, pero no tenía el tamaño de hoy. En 2011 facturaba US$ 2.156 millones. En 2022 reportó ingresos por US$ 4.179 millones, de los cuales un 60,3% se exportó a 64 países. En total, las carnes de pollo, cerdo y pavo representan el 64,2% del negocio, el otro tercio son los negocios acuícolas que manejan a través de Empresas Aqua Chile. A la mesa de esa firma, que hace años compraron a Víctor Hugo Puchi y los hermanos Fischer, también entró Gonzalo Vial Concha el 26 de octubre, otra vez en reemplazo de Barros.

En 2011 Agrosuper estuvo involucrada en la llamada “colusión de los pollos”, respecto de la cual en 2015 la Corte Suprema dictó una sentencia definitiva, aplicándole la multa máxima contemplada por la ley para estos casos: 30 mil UTA, equivalentes a US$23,3 millones de entonces.

El peso de Agrosuper en Chile es incontrarrestable, según dan cuenta sus participaciones de mercado por segmento. El grupo se adjudicaba en 2022 el 50% del mercado chileno de pollo (incluyendo su producción propia e importaciones); el 54% del de cerdo y el 65% del de pavo. A nivel mundial, tiene el 0,4% del mercado de las aves y el 0,3% de los cerdos. Todo ese grupo es controlado por Promotora Doñihue Limitada, cuyo gerente general es José Guzmán. Promotora Doñihue, donde está la base del grupo, tiene el 98% de Agrosuper. Arriba de Doñihue está Vial Concha Limitada, cuyos accionistas son, en partes iguales, los cuatro hijos de Gonzalo Vial Vial. Pero el padre se reservó el rol de administrador vitalicio de todo.

Poco antes de la reforma de 2020 que permitió el ingreso de sus hijas al directorio, Vial padre modificó los estatutos de Promotora Doñihue. Ahí estableció que, a su muerte, los cuatro hermanos serán directores fundadores de Doñihue -que durará hasta 2046- y que toda decisión se debe adoptar con al menos tres votos. Los temas de repartos de dividendos deben ser unánimes. A futuro, cada hermano podrá elegir dos directores cada uno en Agrosuper. También se dejó en 2010 otro rol a Fernando Barros: en caso de conflicto, será el árbitro de las diferencias entre los hermanos Vial Concha. Aquello podría cambiar a futuro.