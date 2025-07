Juicio de Sean “Diddy” Combs tiene veredicto: inocente de tráfico sexual, pero declarado culpable de cargos menores

Este miércoles Sean “Diddy” Combs (55) el magnate del hip hop, fue declarado culpable de dos cargos de tráfico sexual con fines de prostitución tras un juicio de ocho semanas.

Sin embargo, el jurado federal en Manhattan lo absolvió de los cargos más graves en su contra: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. Este cargo acusaba al famoso productor de obligar a mujeres a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos masculinos, con la ayuda de un equipo de empleados dóciles.

Medios de Estados Unidos indican que el resultado representa una buena noticia para Combs, quien se enfrentaba a una posible cadena perpetua de haber sido condenado por otros cargos del caso. El cargo, bajo la Ley Mann federal, conlleva una pena máxima de 10 años.

El resumen de lo acontecido hoy opera de la siguiente forma: el jurado lo declaró no culpable del cargo 1 referido a Crimen organizado; también no cuplable del cargo 2, referido a tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, en este caso contra la llamada “víctima 1″, la cantante que demandó al rapero por abuso; culpable del cargo 3 por transporte para ejercer la prostitución (nuevamente por Cassie Ventura y trabajadoras sexuales comerciales); no culpable en el cargo 4, de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, esta vez contra la llamada “víctima 2″, quien se le ha llamado Jane; y finalmente culpable en el cargo 5, por transporte para ejercer la prostitución (Víctima 2: “Jane” y trabajadoras sexuales comerciales).

Tras ser hallado inocente en los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, la defensa de Combs, Marc Agnifilo, solicitó al tribunal que liberara a su cliente de la detención federal, bajo ciertas condiciones en su casa en Miami, en lo que se le dicta sentencia por los cargos de transporte para ejercer la prostitución. El abogado ofreció una fianza de un millón de dólares.

Luego de que la defensa de “Diddy” ofreciera una fianza de un millón de dólares para la liberación de su cliente, en lo que se le dicta sentencia, la fiscalía se opone.

Ante ello, el juez ha concedido a los fiscales un par de horas para que escriban una carta y expresen sus motivos para denegar la libertad bajo fianza de Combs. La carta deberá presentarse a eso de las 13.00 horas.

En Estados Unidos la pena máxima por ejercer transporte con fines de prostitución es de 10 años. Bajo esta línea, la fiscalía buscará una pena máxima de 20 años por los dos cargos. No obstante, dado que libró los cargos más graves y evitó la cadena perpetua, Combs celebró su victoria en los tribunales rezando, mientras su familia aplaudía y sus abogados se abrazaban.

Su semblanza fue cambiando levemente con el paso de las horas y mientras avanzaba el juicio de hoy, mostrándose más erguido, más satisfecho y “con otro rostro”, según describen medios como The New York Times.

A pesar de que igual arriesga varios años de cárcel, el veredicto lo ha tomado como un triunfo y una victoria.