Mal estreno sudamericano en el Mundial: Estados Unidos arma una fiesta y le propina una dura goleada a Paraguay

Paraguay fue el primer representante sudamericano en debutar en el Mundial 2026. Había expectativas en observar al combinado guaraní, que volvió a la máxima cita del fútbol tras largos 16 años, con Gustavo Alfaro siendo el artífice de una levantada de antología. Sin embargo, la ilusión se convirtió rápidamente en una profunda frustración. Por momentos, cruzó la vergüenza, especialmente en la primera mitad. Estados Unidos acabó ganando con claridad por 4-1, en Los Ángeles.

Se enfrentaron dos de los seis técnicos argentinos que tiene la Copa del Mundo. En un lado, Mauricio Pochettino, quien debutó como DT en un Mundial (como jugador, estuvo con la Albiceleste de Bielsa en Corea-Japón 2002). Por el otro, Gustavo Alfaro, en su segunda presencia consecutiva (dirigió a Ecuador en Qatar 2022). Siendo estrategas con idearios futbolísticos muy distintos, el duelo lo ganó con holgura el ex DT del Tottenham. Disipó las dudas con las que llegó al torneo.

La Albirroja llegó a Norteamérica con la gran duda de la presencia o no de Julio Enciso, quien se lesionó en el amistoso de despedida del país. Pero el futbolista del Racing de Estrasburgo, el principal valor ofensivo de la escuadra no solo se recuperó a tiempo. Fue titular esta noche. La otra interrogante que disipó Alfaro fue el arco, alineando a Orlando Gill.

El primer tiempo que hizo Estados Unidos fue la expresión futbolística más destacada en lo que va del certamen. Con intensidad, precisión y eficacia, le dio un verdadero baile a Paraguay. Fue particularmente sorprendente la escasa respuesta de los guaraníes, además de mostrar una insospechada debilidad defensiva.

El 4-4-2 que paró Alfaro nunca encontró pie durante unos 45’ iniciales nefastos. La resistencia duró siete minutos, cuando un autogol de Damián Bobadilla abrió el marcador para el local. El volante paraguayo se lleva la pelota por delante tras una jugada de Christian Pulisic por la izquierda. El puntero del Milan fue uno de los más punzantes en ataque. El lateral Juan José Cáceres llegará a soñar con el 10 de EE.UU.

El Team USA quedaba defendiendo con tres, soltando a sus laterales, que fueron agentes ofensivos permanentes. En la derecha, Sergiño Dest. Por la izquierda, Antonee Robinson. Por las bandas, el equipo de Pochettino fue profundo, desarmando un diseño defensivo paraguayo que se fue agrietando con el pasar de los minutos. Ni siquiera ubicando a sus 11 jugadores en terreno propio, la Albirroja lograba detener el frenesí norteamericano.

En los 28′, le anularon un gol a Folarin Balogun, por fuera de juego de Pulisic. Fue un aviso de lo que sucedería más adelante. En los 31′, el mismo Balogun convirtió el 2-0, definiendo por el centro tras un pase atrás de Christian Pulisic, quien cuando aceleraba dejó pagando a su marcador. A punta de buen trato de pelota y alta intensidad, Estados Unidos ridiculizaba a un elenco paraguayo que no estaba enterado que jugaba en el Mundial.

En el tiempo añadido del primer periodo, repetiría Balogun, delantero del Monaco, con una gran definición a un ángulo. Un 3-0 que no estaba en los cálculos de nadie.

De cara al complemento, se podía esperar que Alfaro remeciera el árbol e intentara con modificaciones. Pero salió para el segundo lapso solo con la entrada de Mauricio (brasileño-paraguayo) por Bobadilla. En EE.UU. fue reemplazado Pulisic, lo que terminó aliviando al pobre Cáceres, uno de los retratados en el primer tiempo de espanto que tuvo la Albirroja. También ayudó que el local bajara un cambio respecto al ritmo.

En los 50′, sucedió algo novedoso respecto al uso del VAR. El videoarbitraje entró en el partido para chequear una acción de “identidad equivocada”, una de las modificaciones reglamentarias que entran con el Mundial. Se sancionó una supuesta falta de Ream sobre Almirón y el juez neerlandés Danny Makkelie amonestó al zaguero local. Sin embargo, tras la revisión de la jugada, se le quita la amarilla al estadounidense y el árbitro amonesta al paraguayo, por simulación.

El equipo de Alfaro maquilló la derrota con el descuento de Mauricio Magalhaes en los 73′, mediante un remate cruzado tras pase de Enciso. No tuvo una reacción más enérgica. Si Estados Unidos no hubiera bajado el ritmo en el complemento, la diferencia se hubiera acrecentado. De todas maneras, alcanzó para un gol más. En la última del partido, Giovanni Reyna metió el cuarto con un hermoso remate tres dedos.

Durísimo tropiezo para Paraguay en su retorno a la Copa del Mundo. Tendrá que cambiar la cara para su segunda presentación, que será el 19 de junio ante Turquía, en San Francisco.