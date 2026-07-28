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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16

    La decimocuarta jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Unión La Calera y Everton.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Finalizó la decimosexta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Deportes Limache.

    La U, en tanto, sufrió pero venció a Audax Italiano. La UC, por su parte, apenas rescató un empate ante Deportes La Serena. Las universidades son escoltas del Cacique.

    Por otra parte, la jornada dejó pendiente el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, postergado por el temporal.

    Los resultados de la decimosexta fecha de la Liga de Primera

    Colo Colo 3-1 Deportes Limache

    Huachipato 3-3 Cobresal

    Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena

    Ñublense 2-0 Palestino

    Audax Italiano 1-2 Universidad de Chile

    Deportes Concepción 2-0 O’Higgins

    Unión La Calera 1-1 Everton

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo16+1939
    2Universidad Católica16+1527
    3Universidad de Chile16+827
    4Ñublense16+125
    5Coquimbo Unido15+424
    6Huachipato16+124
    7Palestino16024
    8Everton16+423
    9Deportes Limache16+521
    10O’Higgins16-520
    11Deportes La Serena16-419
    12Universidad de Concepción15-1319
    13Deportes Concepción16-717
    14Audax Italiano16-416
    15Cobresal16-1014
    16Unión La Calera16-1413
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