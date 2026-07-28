¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16.

Finalizó la decimosexta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Deportes Limache.

La U, en tanto, sufrió pero venció a Audax Italiano. La UC, por su parte, apenas rescató un empate ante Deportes La Serena. Las universidades son escoltas del Cacique.

Por otra parte, la jornada dejó pendiente el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, postergado por el temporal.

Los resultados de la decimosexta fecha de la Liga de Primera

Colo Colo 3-1 Deportes Limache

Huachipato 3-3 Cobresal

Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena

Ñublense 2-0 Palestino

Audax Italiano 1-2 Universidad de Chile

Deportes Concepción 2-0 O’Higgins

Unión La Calera 1-1 Everton

Así quedó la tabla de la Liga de Primera