¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16
La decimocuarta jornada del Campeonato Nacional culminó con el empate entre Unión La Calera y Everton.
Finalizó la decimosexta jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Deportes Limache.
La U, en tanto, sufrió pero venció a Audax Italiano. La UC, por su parte, apenas rescató un empate ante Deportes La Serena. Las universidades son escoltas del Cacique.
Por otra parte, la jornada dejó pendiente el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, postergado por el temporal.
Los resultados de la decimosexta fecha de la Liga de Primera
Colo Colo 3-1 Deportes Limache
Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena
Audax Italiano 1-2 Universidad de Chile
Deportes Concepción 2-0 O’Higgins
Unión La Calera 1-1 Everton
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|16
|+19
|39
|2
|Universidad Católica
|16
|+15
|27
|3
|Universidad de Chile
|16
|+8
|27
|4
|Ñublense
|16
|+1
|25
|5
|Coquimbo Unido
|15
|+4
|24
|6
|Huachipato
|16
|+1
|24
|7
|Palestino
|16
|0
|24
|8
|Everton
|16
|+4
|23
|9
|Deportes Limache
|16
|+5
|21
|10
|O’Higgins
|16
|-5
|20
|11
|Deportes La Serena
|16
|-4
|19
|12
|Universidad de Concepción
|15
|-13
|19
|13
|Deportes Concepción
|16
|-7
|17
|14
|Audax Italiano
|16
|-4
|16
|15
|Cobresal
|16
|-10
|14
|16
|Unión La Calera
|16
|-14
|13
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