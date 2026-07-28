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    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    En junio se emitieron 593 mil licencias de origen común, un alza de 2% en doce meses, el primer incremento desde la denuncia de Contraloría hace poco más de un año, lo que se explica por "un efecto de base de comparación", dijo la Suseso. Así, al cierre del primer semestre se emitieron 3,1 millones de licencias, una baja de 18,5%, o 701 mil licencias menos.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante todo un año la emisión de licencias médicas registró reducciones importantes, con bajas interanuales a tasas de dos dígitos todos los meses desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026, una serie de caídas que se observa desde que el 20 de mayo del año pasado la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas.

    Después de un año en caída libre, el pasado mes de junio se registró el primer incremento, aunque leve. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dio a conocer las cifras del sexto mes del año, y enseñó que ese mes se emitieron 592.908 Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común en el país, lo que constituye un aumento de 2% versus igual mes del año anterior.

    Este es el primer mes desde marzo de 2025 sin una caída respecto del año anterior, por lo que las licencias médicas parecen haber encontrado un nuevo piso.

    El informe de la Suseso argumenta que “este resultado responde principalmente a un efecto de base de comparación, ya que la mayor reducción interanual en la emisión de licencias se había materializado entre enero y mayo de 2026, debido a que el menor nivel de emisión se encontraba consolidado desde el segundo semestre de 2025″.

    De todas maneras, con ese resultado, se tiene que entre enero y junio se han emitido un total de 3,1 millones de licencias de este tipo, lo que significa una reducción de 18,5% versus igual periodo de 2025, o 701 mil licencias menos.

    La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, señaló que “el aumento de 2% registrado en junio no representa un cambio de tendencia. Responde principalmente a un efecto de comparación con un período en que la emisión de licencias ya había caído de manera importante producto del fortalecimiento de las fiscalizaciones. De hecho, al revisar el acumulado del año, seguimos observando una disminución significativa respecto de 2025, lo que demuestra que la reducción en la emisión de licencias médicas se mantiene”.

    Es que la reducción ha sido notoria: mientras en el primer semestre de 2024 se emitieron en promedio 686 mil licencias médicas al mes, en el primer semestre de 2025 fueron 633 mil mensuales, y a junio de este año alcanzaron las 516 mil promedio.

    Bajo este escenario, las licencias médicas se han estabilizado en un nuevo nivel. De hecho, durante este año nunca un mes ha superado las 600 mil licencias médicas emitidas; lo que se compara con lo que ocurría en 2024, cuando solo durante un mes (febrero) estuvieron por debajo de las 600 mil LME y, al contrario, durante más de la mitad del año se registraron más de 700 mil LME mensuales. Inclusive hubo un peak, en mayo de 2024, cuando llegaron a 869 mil.

    El detalle

    El informe sostiene que la disminución observada en el primer semestre de este año “se presenta de manera transversal en los distintos grupos analizados. Entre enero y junio de 2026, el número de licencias disminuyó tanto en Fonasa como en isapres, en hombres y mujeres, en trabajadores del sector público y privado. Asimismo, la duración promedio de las licencias también disminuyó respecto de igual período de 2025, pasando de 13,1 a 11,7 días por licencia”.

    En Fonasa se emitieron 2,5 millones de licencias en el primer semestre, una caída de 18,3% interanual. Mientras que en isapres se registraron 458 mil licencias a junio, una baja de 19,6% en doce meses.

    Los días autorizados promedio por licencia disminuyeron en ambos seguros de salud, alcanzando 12,2 días en Fonasa y 8,9 días en isapres. Esto representa una baja de 11,5% y 2,1%, respectivamente. “Por su parte, la diferencia en la duración promedio entre ambos seguros disminuyó de 4,7 días entre enero y junio de 2025 a 3,3 días en igual período de 2026″, reporte el informe de Suseso.

    También muestra que los trastornos mentales continúan siendo el principal diagnóstico por el que se emiten licencias médicas, totalizando 853.905 en el primer semestre, pese a registrar la mayor disminución entre enero y junio de 2026 respecto de igual período de 2025 (-29,7%). También disminuyeron las licencias asociadas a las enfermedades musculoesqueléticas (-18,7%) y las enfermedades respiratorias (-15,8%).

    Así, las licencias por trastornos mentales representaron un 28,7% del total de LME emitidas a junio, esto es 4,6 puntos porcentuales inferior a igual periodo de 2025.

    El informe de la Suseso también afirma que “desde la perspectiva de las personas trabajadoras, durante enero-junio de 2026 disminuyó tanto el número de personas trabajadoras que utilizaron licencias médicas, pasando de 1,6 millones a 1,4 millones, como la intensidad de uso entre quienes hicieron uso del sistema”.

    Esto, porque “en promedio, las licencias por trabajador disminuyeron de 2,2 a 2,1, mientras que los días autorizados por trabajador se redujeron de 23,4 a 19,6 días. Asimismo, aumentó la proporción de personas trabajadoras que utilizó una sola licencia médica y disminuyó la participación de quienes registraron múltiples licencias y mayores períodos de reposo”.

    Más sobre:Licencias

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