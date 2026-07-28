Claudio Castro: “La AChM está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar”

27-07-2026. El alcalde de Renca, Claudio Castro, en el programa Desde la Redacción de La Tercera. Foto: Pedro Rodríguez.

“Nunca he visto a un gobierno poniéndole el pie encima a los municipios como lo hemos visto hoy día”, señaló el alcalde de Renca, Claudio Castro, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al abordar el quiebre en la Asociación Chilena de Muncipalidades (AChM) -que preside Gustavo Alessandri (Zapallar)- por el mecanismo propuesto por Hacienda para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir por la exención de contribuciones a adultos mayores contemplada en la megarreforma.

Los jefes comunales de oposición acusan que una entrega vía Tesorería a los municipios profundiza desigualdades y solicitan que los recursos lleguen al Fondo Común Municipal. Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Castro incluso anunciaron que están en reflexión respecto su permanencia en la AChM.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano, el jefe comunal profundizó en las razones.

Desde la derecha dicen que no saben por qué los alcaldes de izquierda están reclamando si va a haber una compensación. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos sectores?

Con los alcaldes de derecha mi diferencia es que yo creo que algunos, los que han tenido mayor nivel de vocería en todo este ejercicio, han entendido que el rol del municipalismo en Chile ha sido ponerles piso a las políticas del gobierno. Eso, desde el principio, porque no es verdad que hemos estado muy unidos desde que partió este gobierno. Al contrario, el gobierno rápidamente nos dividió respecto de algunas políticas que planteaba (...).

¿Tiene sentido dar la pelea si eso ya está básicamente aprobado?

Ninguno de los senadores que he escuchado poniendo en duda su voto ocupa como argumento lo que hemos dicho nosotros, de que es injusto. (...). La Asociación Chilena de Municipalidades está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar, entre otras cosas, porque finalmente lo que ha hecho el gobierno es que los alcaldes de derecha y izquierda terminemos defendiendo las posturas de los sectores que representamos y no del municipalismo. Llevo 10 años como alcalde, fuimos en algunos aspectos férreos opositores al gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, pero nunca he visto al municipalismo ni a un gobierno poniéndole el pie encima a los municipios como lo hemos visto hoy día, coronado esto por la frase del ministro Quiroz cuando dice que si los alcaldes no quieren compensación, no les pagamos.

El ministro dijo que los alcaldes querían una cantidad de plata y la están poniendo sobre la mesa y ahora reclaman por otra cosa.

Por las notas (de prensa) que hemos conocido, que el ministro quería en algún momento que esto se rechazara y que los municipios se quedaran sin compensación. Fueron senadores de derecha, particularmente el senador (Javier) Macaya que dijo: ‘Pausa, volvamos a votar, porque no podemos dejar a los municipios sin compensación’. (...) Decir que somos los alcaldes los que hemos impedido no tiene mucho sentido porque lo único que tienen que votar los senadores es lo mismo que ya votó la comisión mixta, que ya votó la Cámara de Diputados, es sí o no a la propuesta del gobierno. Acá no estamos sentados en una mesa de negociación.

En este caso, ¿se trata de una fórmula que propuso el gobierno o fue un acuerdo con algunos alcaldes?

En el famoso encuentro (de alcaldes) en La Serena, yo recuerdo al alcalde Alessandri decir ‘nunca más queremos que el gobierno nos divida’ y como dicen los lolos, tres doritos después acá estamos agarrados de las mechas porque el gobierno volvió a dividirnos.

¿La propuesta del gobierno no es la propuesta de los alcaldes en su conjunto?

Nunca lo fue, porque la propuesta de los alcaldes de Chile era inicialmente que este no era un tema que debía discutirse en la megarreforma. Luego, cuando ya estaba andando el tema de las contribuciones, lo que dijimos era que nos oponíamos a cualquier elemento que impactara el mecanismo de financiamiento que tenemos los municipios en Chile. Acá se le metió una daga al punto de flotación del sistema, del mecanismo de financiamiento municipal.

Dijo que puede haber un punto de no retorno en la asociación. ¿Se van a salir?

Estamos evaluándolo de forma bien mayoritaria. Acá uno puede entrar en la minucia (de que) tenemos que ir a los concejos municipales..., votar una eventual salida de la asociación. Lo que quiero poner sobre la mesa es que no había visto en 10 años, con presidentes de la asociación de municipalidades de derecha e izquierda, con mayorías de derecha e izquierda, un momento de tal nivel de desgaste en el municipalismo en Chile.

¿Cuánto tiempo se van a dar para esa evaluación?

Depende mucho de cómo avancemos las próximas semanas. Hay un esfuerzo también por concentrar una conversación en el directorio.

¿Endosa responsabilidad a Alessandri?

Creo que tan odioso como hablar de Las Condes o Vitacura respecto del modelo de financiamiento, porque ese no es el problema, es hablar de un personaje (...).

El fin de semana se abrió otra herramienta. El ministro García Ruminot habló de la Ley de Presupuesto 2027. ¿Le hace sentido?

La Ley de Presupuesto 2027 va a ser, yo diría, la siguiente gran batalla para el municipalismo chileno. No lo digo en términos ideológicos, sino que es el presupuesto donde por primera vez nos vamos a exponer a las consecuencias de la megarreforma. Y las consecuencias, esto está incluso en el informe financiero que presentó el gobierno, es que el próximo año hay, por lo bajo, 700 millones de dólares que van a dejar de recaudarse (...). Ojalá logremos sentar las bases de nuevo de una conversación del municipalismo. La derecha no solamente hoy día preside la AChM, tiene la AMUCH, una asociación veladamente de derecha dentro del mundo municipal (...). Capaz que lo que nosotros tenemos que hacer es generar una asociación de municipios del mundo progresista y que, entonces, teniendo la visión de los municipios de derecha y la visión de los municipios de izquierda, logremos llegar a un grado de consenso que nos permita recuperar una transversalidad.