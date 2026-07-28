Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

En medio del término de la tramitación de la megarreforma, el economista y exasesor del gobierno del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, Arthur Laffer (85), se encuentra en Chile.

Las ideas de Laffer fueron parte de la discusión, ya que uno de los argumentos que se utilizó desde el Ejecutivo para defender la medida de recortar los impuestos para impulsar la economía fue la “curva de Laffer”, una idea que postula que existe un óptimo sobre hasta cuándo se pueden cobrar impuestos para no afectar la economía y la recaudación.

“La curva de Laffer te ayuda a determinar si se recaudarán ingresos o no, pero es una parte del argumento (sobre cómo impulsar la economía), no es todo el argumento”, dijo ante la consulta de Pulso sobre el rol de este concepto defendido por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En tanto, sobre las alertas de presiones fiscales por bajar los impuestos y que estos no puedan ser compensados por el impulso de la economía que buscan las medidas, Laffer desdramatizó la preocupación.

El doctor en Economía de la Universidad de Stanford planteó las capacidades que tiene un gobierno para gestionar lo que recauda y gasta y calificó el tamaño del Estado en Chile como “un poco excesivo, tanto en materia de impuestos como de gastos”.

“Su equilibrio entre gasto e impuestos podría reducirse mucho sin afectar el bienestar de los pobres, las minorías y los marginados (...) estos son los temas en los que espero que mis comentarios ayuden a Chile a tomar mejores decisiones en relación a cómo recaudan su dinero y cómo lo gastan”, asegura.

Las ideas de Laffer

Arthur Laffer expuso en un evento organizado por Ideas Republicanas, Instituto Res Pública y Fundación FREE. Además, tiene previsto reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este martes y dejará el país el miércoles.

“Estuve aquí con Eduardo Frei Montalva. Luego estuve aquí con Allende. Estuve aquí en esos momentos y vi lo que sucedió. Estuve aquí durante los primeros tres años de Pinochet y luego estuve aquí cuando los cielos se abrieron, las nubes se disiparon, el sol brilló sobre la tierra, los campos se volvieron verdes, los animales se multiplicaron, los campos florecieron y los orfanatos fueron adoptados por completo”, dijo sobre su relación con Chile y el rol que tuvieron los “Chicago Boys”, los economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago y que implementaron un nuevo modelo económico pro mercado durante la dictadura.

Laffer también se mostró optimista respecto al gobierno del presidente José Antonio Kast. “Han tenido una hermosa y larga racha (de crecimiento) en Chile, luego tuvieron un pequeño revés y tienen un nuevo gobierno, que si aprende del pasado y hace las cosas bien, Chile puede tener una prosperidad más allá de sus sueños más salvajes”, dijo.

En su exposición, el economista apuntó también a que el manejo de los impuestos es solo una parte importante de la administración de la economía. Los otros temas que destacó son el gasto público, la política monetaria, la política regulatoria y, como último la política comercial.

Sin embargo, sobre los impuestos —que es el asunto por el que se le reconoce— habló sobre su uso para desincentivar acciones, como el consumo de alcohol y tabaco, -pero no ir en un “extremo” para fomentar el contrabando- y que estos estén en un equilibrio para no afectar la economía, el no pago de estos vía elusión o evasión o cambio de países o zonas, entre otros mecanismos. En esa línea, Laffer recordó cuando eliminaron y ajustaron impuestos en Estados Unidos para impulsar la economía.

En esa línea, el economista planteó que su curva de Laffer no es una creación de él, sino que proviene de la teoría de precios, pero que llevó su nombre por resaltarla en el debate público y tras una publicación del Wall Street Journal que le atribuyó dicha idea.

“La razón por la que se volvió tan poderosa y popular, y por la que genera tanta discusión, es que fue descartada por la economía y la macroeconomía. Se desestimó. Todo el mundo asumía que si se aumentaban los impuestos un 10% se obtenía un 10% más de ingresos. Eso simplemente no es cierto”, dijo.

En su discurso, Laffer planteó la necesidad del gasto público para las escaleras, carretera, el sistema de justicia y seguridad, entre otros, pero también que los “gobiernos hacen muchas cosas innecesarias”.

También defendió el rol de la regularización, pero que no estén “mal concebidas”. “Se requiere moderación regulatoria para garantizar que no se produzcan consecuencias no deseadas y perjudiciales”, resaltó.

“Impuestos bajos con una base amplia, impuesto único, contención del gasto, moneda sólida, regulaciones mínimas, libre comercio, privatización, no meterse y dejar que las cosas sigan su curso”, dijo como su receta para la economía.

La arenga y perspectivas

Sobre sus ideas, el economista se muestra optimista de su impacto en el mundo. Tras las victorias electorales en la región y giras en Latinoamérica, donde destacó su encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, plantea que “se avecina un gran cambio en el mundo, y estoy muy emocionado”.

“Hagamos de Chile un ejemplo para toda Hispanoamérica una vez más. Y tal vez incluso logremos convencer a Brasil algún día”, agregó.

En la conversación, donde había parlamentarios del Partido Republicano, el economista también comentó que “no hay solución que me resulte más gratificante que el crecimiento económico. Por lo tanto, apoyo la economía al máximo (...) todo se reduce a la economía, y luego hay que dejar que la gente haga lo que quiera”.

Al cierre de su exposición el economista arengó a los participantes a promover las ideas que expuso en su charla de casi dos horas. “No seas tímido. En serio, no seas tímido. Ve a por la meta. ¡Aprovecha la oportunidad rápidamente! Ya sabes, el momento preciso, la gran conjunción. Sí, no pierdas la oportunidad".