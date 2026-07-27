Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

Novedades para el patrimonio histórico de Rapa Nui. En una ceremonia en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, autoridades nacionales, representantes de Rapa Nui y delegaciones de Australia recibieron en tierra chilena a la comitiva a cargo del traslado de 18 piezas de restos ancestrales rapa nui (Ivi Tupuna), restituidas por el Australian Museum, quienes luego siguieron su viaje hasta llegar a Rapa Nui, según informa un comunicado del Ministerio de las Culturas.

La actividad fue encabezada por el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, representantes del Consejo de Ancianos Te Mau Hatu o Rapa Nui, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), la Embajada de Australia en Chile y representantes del Australian Museum.

Los restos bioantropológicos corresponden a 17 cráneos y una muestra de cabello humano, que permanecían en el Australian Museum desde fines del siglo XIX y cuya restitución fue posible gracias a la iniciativa de restitución del Museo, el trabajo conjunto desarrollado entre la comunidad rapa nui y esta entidad australiana, y la coordinación posterior para el traslado con instituciones del Estado de Chile.

Tras la ceremonia, los Ivi Tupuna fueron embarcados en un vuelo con destino a Rapa Nui, donde fueron recibidos por la comunidad en una ceremonia tradicional.

“Vivimos un momento de profunda emoción y justicia para el pueblo Rapa Nui. El regreso de nuestros Ivi Tupuna permite que nuestros ancestros vuelvan al lugar al que siempre pertenecieron, fortaleciendo nuestra memoria, nuestra espiritualidad y el vínculo con nuestras futuras generaciones. Agradecemos el compromiso del Australian Museum y de todas las instituciones que hicieron posible este proceso de restitución, que representa un nuevo paso en la reparación de una historia marcada por el despojo”, dijo Carlos Edmuns Paoa, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, según cuenta el texto.

El subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, destacó en la misma declaración que “los procesos de restitución solo son posibles gracias a un esfuerzo colectivo. Detrás de cada retorno hay comunidades, instituciones, equipos técnicos y autoridades que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir las confianzas necesarias para hacer justicia con el patrimonio de los pueblos. Estos procesos reflejan un cambio profundo en la manera en que entendemos el patrimonio, basado en el respeto, la colaboración y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.

“Ha sido un honor para nuestra Embajada colaborar, junto con el gobierno chileno, con la comunidad de Rapa Nui y el Museo de Australia para facilitar el retorno a casa de valiosos restos ancestrales. Tras un largo viaje de 143 años, los ancestros de la isla vuelven a lugar donde nunca debieron salir. Australia reconoce que cada comunidad de origen son las legítimas custodias de su propio patrimonio cultural y estamos felices de que contribuir en esta histórica repatriación”, dijo en el texti Andrew Martin, Embajador de Australia en Chile.

Melissa Malu, jefa de Colecciones y Participación de Culturas Pasifika y del Mundo del Australian Museum, afirmó: “Nos honra acompañar el regreso de los Ivi Tupuna a Rapa Nui. Como museo, reconocemos el profundo significado de esta restitución, reiteramos nuestras disculpas por el pasado y esperamos que este acto fortalezca una relación basada en el respeto, la colaboración y la confianza con la comunidad rapa nui”.

El proceso de colaboración internacional

La restitución forma parte de los esfuerzos impulsados por la comunidad rapa nui para recuperar los restos ancestrales que fueron extraídos de la isla durante los siglos XIX y XX y que hoy permanecen en colecciones de distintos museos e instituciones del mundo.

“Este proceso, liderado por el Australian Museum, contó con la coordinación de CODEIPA y con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y empresas especializadas encargadas del transporte internacional en Australia y Chile”, subraya el comunicado.

Los Ivi Tupuna fueron recibidos en Rapa Nui durante la jornada del viernes 17 de julio, donde continuarán los protocolos definidos por la comunidad rapa nui para su resguardo en el Museo Antropológico P. Sebastián Englert (Museo de Rapa Nui) y posterior tratamiento conforme a sus tradiciones y decisiones comunitarias.