La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

Conocido como un pionero del rock pesado, Ozzy Osbourne nunca escondió su profunda admiración por The Beatles. A pesar de que en su vida desarrolló una música muy alejada de la que grabaron los de Liverpool, su influencia fue decisiva.

Fallecido hace un año, el 22 de julio de 2025, Ozzy recordó el día que lo marcó. El instante en que fue remecido por la onda expansiva del universo Beatle. Fue la primera vez que escuchó She Loves You, el arrollador single lanzado en la segunda mitad de 1963.

“Esa canción me cambió la vida -recordó-. She Loves You tuvo un gran impacto en mí. Recuerdo exactamente dónde estaba. Estaba caminando por Witton Road en Aston, tenía una radio de transistores azul y cuando sonó esa canción supe a partir de ese momento lo que quería hacer con mi vida".

Ozzy Osbourne

Desde entonces, Ozzy se volvió un seguidor del grupo. “Después de escuchar She Loves You, todo mi mundo giraba en torno a The Beatles. Estaba obsesionado con ellos. A Day In The Life fue una canción muy importante para mí cuando era más joven".

Y aunque no manifestó una preferencia por algún Beatle, alguna vez detalló que le llamaba la atención los habituales juegos de palabras y el carisma de John Lennon.

“Era un genio con las palabras -comentó a Kerrang-. Tenía una habilidad asombrosa para crear letras ridículas, pero logrando que sonaran interesantes e ingeniosas. A veces prefiero letras más directas, pero, al mismo tiempo, me encantan las letras que me hacen pensar mucho.”

Para Ozzy, el grupo de Liverpool marcó una época. “Me siento muy privilegiado de haber estado en este planeta cuando nacieron los Beatles” le dijo a Rolling Stone. “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”.

El gusto era tal, que Osbourne no dudaba en defender a los Fab Four cuando alguien osaba ponerlos en duda. Así se lo contó a Rolling Stone. “Recuerdo haber hablado con Steve Jones de los Sex Pistols. Me dijo: ‘No me gustaban los Beatles’. Le respondí: ‘Algo anda mal contigo’”.

Los mejores temas de los Beatles según Ozzy

Ozzy recién cruzó palabra con un Beatle a comienzos de los 2000. En vano intentó convencer a Paul McCartney que tocara el bajo en su canción Dreamer de 2001. No se pudo y cuando se cruzaron en un estudio, el zurdo aprovechó de excusarse.

“Fue jodidamente fenomenal”, dijo a Heat. “Estuve en el estudio al mismo tiempo que él e intenté convencerlo de que tocara el bajo en una de mis canciones. Pero dijo que no podía mejorar la línea de bajo que ya estaba ahí. Le dije: ‘¿Estás bromeando? Podrías orinar sobre el disco y yo haría de él mi vida’”.

Paul McCartney y Ozzy Osbourne

Como sea, el “príncipe de las tinieblas” se dio el gusto de grabar versiones propias del catálogo Beatle. En el box set Prince of Darkness (2005), una cuádruple edición en CD, incluye un disco -Under Cover- dedicado a hacer versiones de otros. Ahí, luce In My Life (incluida en el disco Rubber soul, de 1965), en una lucida performance a mid-tempo; también interpretó Working class hero, un tema solista de Lennon perteneciente su disco John Lennon/Plastic Ono Band.

Tiempo después, en octubre del 2010, con el motivo de los 70 años del natalicio de John Lennon, grabó una versión de una de sus canciones solistas, How?, incluida en su disco Imagine(1971). Las ganancias las donó para la organización Amnistía Internacional.

En ese mismo 2010, Rolling Stone le pidió a Ozzy que eligiera sus 10 canciones favoritas de los Fab. Su podio fue: I am the Walrus, en el tercer lugar; I Want to Hold your Hand, en el segundo; She Loves You en el primer lugar. También mencionó temas como A Day in the Life, Hey Jude, Help!, Eleanor Rigby, Something, entre otras.