Investigan homicidio frustrado en Colina: hombre recibió alrededor de 10 impactos balísticos

Un homicidio frustrado se registró en horas de la noche en la comuna de Colina luego de que un hombre fuera baleado en múltiples ocasiones.

Según informó la fiscal ECOH, Camila López, “hoy día se recibió una denuncia por parte de Carabineros que informaba de un sujeto masculino que se encontraba con múltiples impactos balísticos en su cuerpo, alrededor de 10”.

“Producto de la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a un centro asistencial de la Región Metropolitana, donde se encuentra atendido el día de hoy”, añadió.

La víctima se encuentra con diagnóstico reservado mientras la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando los hechos.