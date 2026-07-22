SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Alcalde de Nueva York admite que no tiene las facultades para arrestar a Netanyahu

    Zohran Mamdani aseguró que la ciudad carece de atribuciones legales para ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, aunque reiteró que no es bienvenido en Nueva York e instó al gobierno federal a cumplir el mandato.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció este martes que su administración carece de facultades legales para ejecutar la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la visita que el mandatario tiene prevista en septiembre para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

    La declaración supone un cambio respecto de sus dichos de la semana pasada, cuando aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo que permitiera la legislación de la ciudad para concretar la detención y que esa posibilidad estaba siendo analizada por sus asesores legales.

    En un video difundido en redes sociales, el alcalde explicó que su administración revisó todas las alternativas disponibles para determinar si podía cumplir la orden del TPI.

    “Como ya he dicho, coincido con el TPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, al igual que con cualquier otra persona acusada por el TPI. Mi administración ha revisado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí”, afirmó.

    Sin embargo, añadió que “es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”.

    Pese a ello, Mamdani reiteró sus críticas al jefe del gobierno israelí y sostuvo que “Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni ningún otro criminal de guerra que se encuentre prófugo”, al tiempo que instó al gobierno federal de Estados Unidos, que sí tiene esas competencias, a adherir al TPI y ejecutar la orden de arresto.

    Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

    En el mismo mensaje, el alcalde calificó a Netanyahu como “un criminal de guerra, el artífice de un genocidio atroz contra el pueblo palestino”, responsabilizándolo por las muertes y la crisis humanitaria derivadas de la ofensiva israelí en Gaza. También criticó el respaldo de Washington a Israel y cuestionó que Estados Unidos continúe financiando las operaciones militares.

    Las declaraciones de Mamdani generaron una rápida respuesta del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien aseguró que el primer ministro asistirá de todas formas a la Asamblea General.

    “Esto no cambiará nada. El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos”, sostuvo.

    Sobre la controversia también se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el lunes que Netanyahu “no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia mientras se encuentre en Estados Unidos”, argumentando que el mandatario israelí “es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán”.

    Más sobre:Estados UnidosNueva YorkZohran MamdaniBenjamin NetanyahuIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suben a 5.346 los fallecidos y 16.740 los heridos tras doble terremoto en Venezuela

    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    Sistema frontal: fallecidos aumentan a 13, hay siete desaparecidos y más de 63 mil personas aisladas

    Alvarado afirma que el país comienza a entrar en una “etapa de rehabilitación” tras sistema frontal, pero advierte que persisten riesgos

    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    Lo más leído

    1.
    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    2.
    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    3.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    4.
    Kuwait, la nación del Golfo que se convirtió en el objetivo más fácil de Irán

    Kuwait, la nación del Golfo que se convirtió en el objetivo más fácil de Irán

    5.
    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    6.
    La ONU denuncia el “terrible” impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

    La ONU denuncia el “terrible” impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso
    Chile

    El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

    Sistema frontal: fallecidos aumentan a 13, hay siete desaparecidos y más de 63 mil personas aisladas

    Alvarado afirma que el país comienza a entrar en una “etapa de rehabilitación” tras sistema frontal, pero advierte que persisten riesgos

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
    Negocios

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    Socio de Sartor declara contra Pedro Pablo Larraín y afirma que ex socio de Huachipato financió la compra de Azul Azul

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Daniel Garnero despeja las dudas en La Pizarra del Mundial de La Tercera: “España fue un justo campeón”
    El Deportivo

    Daniel Garnero despeja las dudas en La Pizarra del Mundial de La Tercera: “España fue un justo campeón”

    Nicolás Córdova en La pizarra de la Copa del Mundo de La Tercera: “El ganador sigue siendo el talento”

    Fernando Gago, en La pizarra del Mundial en La Tercera: “Para mí Messi de 2010 ya era el mejor de la historia”

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    Alcalde de Nueva York admite que no tiene las facultades para arrestar a Netanyahu
    Mundo

    Alcalde de Nueva York admite que no tiene las facultades para arrestar a Netanyahu

    Suben a 5.346 los fallecidos y 16.740 los heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Kuwait, la nación del Golfo que se convirtió en el objetivo más fácil de Irán

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer