Alcalde de Nueva York admite que no tiene las facultades para arrestar a Netanyahu

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció este martes que su administración carece de facultades legales para ejecutar la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la visita que el mandatario tiene prevista en septiembre para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La declaración supone un cambio respecto de sus dichos de la semana pasada, cuando aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo que permitiera la legislación de la ciudad para concretar la detención y que esa posibilidad estaba siendo analizada por sus asesores legales.

En un video difundido en redes sociales, el alcalde explicó que su administración revisó todas las alternativas disponibles para determinar si podía cumplir la orden del TPI.

“Como ya he dicho, coincido con el TPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, al igual que con cualquier otra persona acusada por el TPI. Mi administración ha revisado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí”, afirmó.

Sin embargo, añadió que “es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”.

Pese a ello, Mamdani reiteró sus críticas al jefe del gobierno israelí y sostuvo que “Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni ningún otro criminal de guerra que se encuentre prófugo” , al tiempo que instó al gobierno federal de Estados Unidos, que sí tiene esas competencias, a adherir al TPI y ejecutar la orden de arresto.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

En el mismo mensaje, el alcalde calificó a Netanyahu como “un criminal de guerra, el artífice de un genocidio atroz contra el pueblo palestino”, responsabilizándolo por las muertes y la crisis humanitaria derivadas de la ofensiva israelí en Gaza. También criticó el respaldo de Washington a Israel y cuestionó que Estados Unidos continúe financiando las operaciones militares.

Las declaraciones de Mamdani generaron una rápida respuesta del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien aseguró que el primer ministro asistirá de todas formas a la Asamblea General.

“Esto no cambiará nada. El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos”, sostuvo.

Sobre la controversia también se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el lunes que Netanyahu “no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia mientras se encuentre en Estados Unidos”, argumentando que el mandatario israelí “es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán”.