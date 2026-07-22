Alvarado afirma que el país comienza a entrar en una “etapa de rehabilitación” tras sistema frontal, pero advierte que persisten riesgos

El gobierno afirmó este martes que el país comenzó a transitar hacia una "etapa de rehabilitación" tras el sistema frontal que afecta a diez regiones del país, aunque advirtió que las labores de emergencia continuarán debido a los riesgos que persisten en las zonas más afectadas.

Tras encabezar la mesa técnica en Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que las proyecciones meteorológicas permiten iniciar gradualmente esa fase, marcada por la disminución de las precipitaciones y el levantamiento progresivo de las alertas.

“Quiero expresar de que de acuerdo a los antecedentes climáticos que se avecinan y a los pronósticos que hemos recibido, señalar de que comenzamos paso a paso a transitar hacia la etapa de rehabilitación. Eso significa que las precipitaciones van a comenzar a disminuir, se comenzarán a levantar las alarmas meteorológicas para las regiones de Atacama y Coquimbo y de esta forma vamos a ir avanzando hacia la rehabilitación”, señaló.

Sin embargo, la autoridad recalcó que el cambio de etapa no implica el término de la emergencia. “No obstante aquello, los equipos técnicos nos indican que aún persisten riesgos asociados a activaciones de quebradas, crecidas de cauces y otros efectos posteriores al sistema frontal”, advirtió.

En ese contexto, Alvarado indicó que las prioridades del Ejecutivo están puestas en recuperar la conectividad y restablecer los servicios básicos. Respecto de la Ruta 5, informó que durante este martes avanzaron los trabajos que permiten un tránsito expedito entre Santiago y el norte de la Región de Coquimbo, mientras que esperan que durante este miércoles quede restablecida la circulación en los tramos afectados de la Región de Atacama para vehículos menores, vehículos pesados y personas, aunque con restricciones y desvíos en algunos sectores debido a las obras en ejecución.

Asimismo, informó que el gobierno iniciará procesos sancionatorios contra empresas distribuidoras de electricidad en aquellas regiones donde los clientes llevan varios días sin suministro, y agregó que también se instruyó a las empresas sanitarias reforzar sus equipos de trabajo, acelerar las reparaciones e incrementar sus planes de contingencia para restablecer el servicio de agua potable en el menor tiempo posible.

Finalmente, el ministro aseguró que el Ejecutivo continuará desplegado en las zonas afectadas para acompañar a las familias durante la etapa de rehabilitación y recuperación.