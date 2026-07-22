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    Daniel Garnero despeja las dudas en La Pizarra del Mundial de La Tercera: “España fue un justo campeón”

    El técnico de los cruzados no cayó en las teorías conspirativas que hay al otro lado de la cordillera y aseguró que los cuatro mejores equipos llegaron a la instancias decisivas de la cita planetaria.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    España se tituló campeón del mundo en Norteamérica.

    Tras perder la final contra España y a raíz de un video donde Lionel Messi le dice a sus compañeros que piensen en jugar y “olvidémonos de todo”, en Argentina se elaboraron una serie de teorías conspirativas para justificar la derrota de la selección albiceleste ante el combinado europeo.

    Pero en el balance organizado por La Tercera y que fue presentado por Jugabet, llamado La Pizarra del Mundial, Daniel Garnero fue claro y desechó todo tipo de especulaciones. “No se da muy seguido en este tipo de campeonatos, pero los cuatro mejores equipos llegaron a la semifinal y España fue un justo campeón”, aseveró el adiestrador de Universidad Católica.

    Luego, consultado por lo que dejó la justa deportiva organizada por la FIFA, el técnico de los cruzados fue enfático: “Más que sistemas, yo creo que cambió mucho en que ya no hay tantas transiciones. Los equipos perdían la pelota y se retrasaban mucho, había mucho bloque bajo. Lo hicieron todas las selecciones, grandes y pequeñas, la estructura era robar y salir rápido”.

    Y aunque no las condenó del todo, el estratega argentino tuvo palabras para una modalidad que -al parecer- llegó para quedarse: las pausas de hidratación. “Como futbolero, te digo que no me gustan. Pero como entrenador, quizás te sirve una pausita más, aunque le quita ritmo al partido. Ahora que el entretiempo en la final del mundo haya tardado 25 minutos, es una barbaridad”, sostuvo.

    Garnero en La Pizarra del Mundial.

    Dónde no tuvo dos visiones fue en catalogar a Lionel Messi como el más grande de todos los tiempos. “Yo creo que es el mejor de la historia. Me parece que su carrera lo puso por encima de todos”, indicó Garnero.

    Acto seguido, desechó la idea de que Kylian Mbappé de Francia o Lamine Yamal de España puedan ocupar su trono en el corto tiempo. “Están lejos. Lo que interpreto, cerca no tiene a nadie. Tienen virtudes parecidas, pero no”, expresó. Y su par de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, lo apuntaló: “Es la conjugación entre la interpretación de lo que está pasando, tomar la decisión correcta y ejecutarla de manera correcta”. Y finalmente, Garnero sostuvo: “Es un fenómeno, realmente lo que significa la palabra fenómeno”.

    Sobre como enfrentar la formación de nuevos jugadores, sobre todo para el proceso chileno, el DT de la UC reflexionó: “Argentina saca talento, pero muchas veces no tiene alimentación ni disciplina. Siempre hay que tratar de apoyar al chico en lo que necesite, ya sea formación o disciplina, y eso es fundamental para tener nuevos jugadores”. Acto seguido, añadió que “no es sencillo... Ojalá en todos los equipos haya rendimientos cada vez más altos para que el seleccionador pueda tener una variedad para elegir”.

    Finalmente, consultado por el fracaso de su par Marcelo Bielsa en la Copa, Garnero concluyó: “No vi mucho a Uruguay. Escuché un montón de cosas que se dijeron. No hizo un gran Mundial, lamentablemente. Tenían un grupo accesible y no logró pasar la primera rueda”.

    Más sobre:La Pizarra del MundialMundial 2026Daniel GarneroUniversidad CatólicaUCEspañaArgentinaLionel Messi

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