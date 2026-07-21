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    Desde el ‘manco’ Dibu Martínez a una imagen ‘patética’ de Argentina: en España festinan con la tragedia transandina

    La prensa hispana no deja pasar la caída de la escuadra que lidera Lionel Messi. Enfatiza especialmente en el escandaloso término del encuentro.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El álgido final del partido entre España y Argentina. (Foto: Xinhua) Jia Haocheng

    En España celebran. La obtención de la Copa del Mundo es razón suficiente para el estado de felicidad en todo el país europeo. Los hispanos repiten el éxito que habían conseguido hace seis años en Sudáfrica y responden al favoritismo que cargaban, incluso, antes de que comenzara el torneo.

    También pasan cuentas. Sobre todo a Argentina, por el bochornoso término del duelo, que incluyó agresiones a sus jugadores en pleno festejo por el título que acababan de conseguir. Leandro Paredes fue el principal protagonista de los excesos. En el país ibérico no pasaron inadvertidos.

    Desde el ‘manco’ Dibu Martínez a una imagen ‘patética’ de Argentina: en España festinan con la tragedia transandina

    La prensa ibérica se descarga contra los transandinos. "La imagen del final, con Paredes, pegando no sé qué, agarrando del cuello. De verdad. Argentina ha hecho un buen Mundial, pero Messi no ha aparecido, estuvo detrás de España en todo el partido. La imagen fue patética, la imagen ha sido patética. ¿Qué orgullo? ¿Lo de hoy es orgullo? La han bailado“, analizó, a modo de ejemplo Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito TV, uno de los espacios más vistos en ese lugar del mundo y, en rigor, en varios lugares del planeta.

    En el espacio defendieron la legitimidad de la victoria. “Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y seguimos. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona, segunda estrellita. Somos mejores“, enfatizó el comunicador.

    El lamento argentino tras la caída ante España. (Foto: Xinhua) Xinhua News Agency.All Rights Reserved

    El ‘manco’

    Paradójicamente, el diario El País utiliza un controvertido concepto para referirse a la actuación de Emiliano Martínez. “Ferran Torres acaba con el “manco” argentino, Dibu Martínez“, titula la publicación en uno de sus artículos alusivos al compromiso.

    Sin embargo, el análisis, que parte en el gol del atacante del Barcelona, termina transformándose en un elogio a la actuación del arquero del Aston Villa y en una explicación del uso de un concepto que resultaría lapidario al referirse a un guardameta. “Su disparo fue el número 20 de España. Una larga y paciente tarea de demolición que, al fin, fulminó la resistencia personalizada en Dibu Martínez”, explica, en primera instancia.

    “El meta se había roto un dedo de la mano derecha hace dos meses, en el calentamiento de la final de la Europa League que su equipo, el Aston Villa, iba a disputar contra el Friburgo. Le entablillaron la zona, jugó y levantó el título, pero varios especialistas le advirtieron de que debía operarse, lo que suponía una baja de seis semanas y perderse la fase de grupos. A lo que se negó en redondo. Así que tiró hacia adelante y confío en que el tiempo fuera soldando la fractura. ‘Estés como estés, yo te quiero en el equipo en el Mundial’, le transmitió Lionel Scaloni. A dos días del estreno, todavía se tiraba con una mano. ‘Parecía manco’, confesó el portero en la previa de la final”, resumió.

    “Con los dos centrales lesionados (Cuti Romero y Lisandro Martínez), y con uno menos después de la doble amarilla a Enzo, el equipo de Scaloni ya no tenía más agarradero que él, autor de 11 paradas ante España, la mayor cantidad en una final desde, al menos, el Mundial 66. Hasta que Ferran Torres se levantó de la nada en el minuto 105″, resaltó.

    Más sobre:EspañaMundial 2026ArgentinaDibu MartínezEmiliano MartínezLeandro ParedesFútbolFútbol Internacional

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