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    Chiqui Tapia mira atento: la FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial ante España

    La Comisión Disciplinaria analizará los informes arbitrales y las imágenes del partido antes de determinar si corresponde aplicar sanciones a jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la Albiceleste.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Chiqui Tapia mira atento: la FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial ante España. Huang Zongzhi

    La FIFA iniciará un procedimiento disciplinario contra Argentina. El organismo investigará los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial ante España. Analizarán los informes arbitrales y el material audiovisual del encuentro antes de determinar si corresponde aplicar sanciones a integrantes de la delegación transandina.

    La información fue dada a conocer por Sky Sports, que indicó que la pesquisa abarcará distintos hechos ocurridos una vez finalizado el partido, tanto dentro del campo de juego como durante la ceremonia de premiación.

    En esa línea, el principal acto es la expulsión de Leandro Paredes. El mediocampista recibió tarjeta roja por conducta violenta tras el pitazo final. El volante de Boca Juniors se vio involucrado en un enfrentamiento con jugadores de la selección ibérica.

    La FIFA también busca esclarecer la participación de Nahuel Molina. El lateral habría golpeado a Rodri. Otro episodio bajo análisis involucra a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. En un video se que el el exdefensor golpeó a Dani Olmo.

    Paredes cargó contra Gavi y Eric García.

    Además de los enfrentamientos ocurridos tras el partido, el organismo revisará el comportamiento de algunos integrantes de Argentina durante la ceremonia de premiación. En ese momento, mientras España levantaba el trofeo de campeón del mundo, varios futbolistas argentinos permanecieron de espaldas al escenario, situación que también quedó registrada en las imágenes oficiales de la transmisión.

    Entre las posibles sanciones contempladas por la normativa de la FIFA se encuentran suspensiones para jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos, además de multas u otras medidas disciplinarias, dependiendo de la gravedad de los hechos que se acrediten. En Qatar 2022, por ejemplo, hubo suspensiones extensas para los jugadores de Uruguay que pelaron tras la eliminación de la Celeste. Sin embargo, el organismo no ha adelantado que castigos podrían aplicarse en este caso ni ha fijado un plazo específico para comunicar su decisión.

    La decisión podría conocerse en las semanas siguientes. Por ahora, la AFA, encabezada por Claudio Tapia, uno de los hombres más cercanos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, permanece a la espera de la resolución que adopte el organismo rector del fútbol mundial.

    Del lado español, Olmo abordó la situación. "Si alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara, mi primera reacción es devolver el golpe. También soy humano y en el fragor de la batalla uno se defiende. Pero me contuve. No quería dar mal ejemplo a los niños y aficionados que nos veían desde casa. Tenemos una responsabilidad como modelos a seguir“, dijo para explicar su postura ante el conflicto.

    También se refirió a la actitud que tomaron los futbolistas de la Albiceleste durante la premiación. “No nos importa. Es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y creo que ellos también deben ser un ejemplo para todo y para bien”, señaló el jugador.

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