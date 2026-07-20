¿Se despide? Lionel Messi no viaja a Argentina en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la Albiceleste

Una imagen muy similar a lo ocurrido en 2016. Lionel Messi no puede contener las lágrimas tras perder una final. El escenario es el mismo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta vez el rival no es Chile en la definición de la Copa América, sino que España en la disputa por el Mundial.

A diferencia de aquella ocasión, cuando anunció su retiro de la selección, en esta oportunidad la Pulga evitó hablar, alimentando la incertidumbre sobre qué pasará con su futuro en la Albiceleste.

Con 39 años y habiendo ganado todo, el astro transandino deberá tomar una decisión. De momento, no viajó a Argentina para la recepción del equipo y optó por regresar a Miami para sumarse a la disciplina del Inter junto a su compañero Rodrigo de Paul.

No son los únicos, pues sus compañeros Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso también optaron por viajar directamente a los países donde juegan. Eso sí, la Asociación del Fútbol Argentino no los individualizó y señaló que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Después de la final, el único que estuvo disponible para los medios fue el DT Lionel Scaloni, quien también puso en duda su futuro. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente (Claudio Tapia) le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy”, afirmó.

Lionel Messi se quedó a las puertas de gloria en Norteamérica 2026. Foto: Xinhua. Huang Zongzhi

Homenajes

Por su parte, la AFA agradeció mediante un comunicado el apoyo recibido. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, comenzó destacando.

Más adelante, añadió que “cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar”. “El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, continuó.

En las últimas horas, el presidente argentino Javier Milei decretó feriado para festejar el segundo lugar de los transandinos. Se espera que la delegación regrese en un vuelo chárter, que aterrizará a las 17 horas (16.00 en Chile), para luego dirigirse a Ezeiza.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Las autoridades estaban a la espera de las coordinaciones con la AFA para definir la ruta de los homenajes al plantel. El mandatario afirmó que la Casa Rosada estaba a disposición del grupo y garantizó que “no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”.