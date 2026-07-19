El desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial con Argentina

Pitazo final en el MetLife y España se consagró nuevamente como campeón del Mundial tras superar a Argentina. Por una parte, las miradas se fueron hacia los festejos hispanos. No obstante, la mayoría de las cámaras apuntaron a Lionel Messi.

Entre cánticos de los hinchas y miradas de sus compañeros, que respetaron su momento y despedida con el público, el rosarino parecía mantener su temple, más allá de la notoria frustración y molestia por la derrota. Sin embargo, cuando el astro transandino recibió la medalla del segundo puesto, se quebró.

Messi bajó del escenario y caminó hacia uno de los arcos, con la mirada al cielo y un evidente dolor. Ahí fue se desató su desazón. Con la presea colgando de su cuello, el zurdo no pudo aguantar las lágrimas y soltó un profundo llanto.

Poco después se sentó en el césped y puso la cabeza entre las rodillas. Su desconsuelo se extendió hasta que abandonó el campo.