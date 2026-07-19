El desconsolado llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial con Argentina
El capitán de la Albiceleste entró en un profundo llanto mientras el plantel de España era premiado.
Pitazo final en el MetLife y España se consagró nuevamente como campeón del Mundial tras superar a Argentina. Por una parte, las miradas se fueron hacia los festejos hispanos. No obstante, la mayoría de las cámaras apuntaron a Lionel Messi.
Entre cánticos de los hinchas y miradas de sus compañeros, que respetaron su momento y despedida con el público, el rosarino parecía mantener su temple, más allá de la notoria frustración y molestia por la derrota. Sin embargo, cuando el astro transandino recibió la medalla del segundo puesto, se quebró.
Messi bajó del escenario y caminó hacia uno de los arcos, con la mirada al cielo y un evidente dolor. Ahí fue se desató su desazón. Con la presea colgando de su cuello, el zurdo no pudo aguantar las lágrimas y soltó un profundo llanto.
Poco después se sentó en el césped y puso la cabeza entre las rodillas. Su desconsuelo se extendió hasta que abandonó el campo.
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