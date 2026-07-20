Kast llama a centrarse en la emergencia por el sistema frontal: “Habrá oportunidad para hacer los análisis y la autocrítica”

Previo a emprender su viaje a la región de Coquimbo, el Presidente José Antonio Kast llamó a centrarse en enfrentar el sistema frontal más que en criticar la respuesta del gobierno ante la emergencia.

Y es que algunas voces del mundo político cuestionaron los tiempos en que el Mandatario decretó Estado de Excepción de Catástrofe en la zona del norte del país.

Es bajo ese marco que, en una breve coversación de casi 12 minutos con Mi radio de La Serena, el Presidente abordó este punto.

“Nuestra institucionalidad opera en base a lo que es Senapred, al Cogrid, siempre monitoreada por el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, y en esto pude hablar con el gobernador, pude hablar con los alcaldes de La Serena, de Coquipo, de Ovalle, señalarles que los recursos van a estar disponibles, que es la primera urgencia, y que esto del Estado de Excepción de Catástrofe nos permite también ver la etapa de la reconstrucción”, comenzó diciendo.

“Yo sé que todavía estamos pasando el temporal, en plenitud, pero hemos desplegado a los ministros, de forma preventiva estuvo allá el subsecretario de Economía, el día de hoy está el ministro de Obras Públicas, está el ministro de la Vivienda, está el ministro de Economía, y yo voy en camino con la ministra de Salud y también con el ministro de Defensa”, continuó.

A eso, agregó: “Previamente se habían tomado algunas medidas, ahora también viene lo que es la alerta sanitaria (...) Y lo más importante ahora, como se lo planteé al alcalde de Coquimbo y a las diferentes autoridades locales, es trabajar unidos. En esto, como gobierno, hemos hecho lo que está al alcance de la institucionalidad, de nuestros esfuerzos, la anticipación para el uso de los recursos se dispuso en el momento oportuno, y ahora estamos en esta situación de emergencia constitucional”.

Sobre si el gobierno debe hacerse un meaculpa por la supuesta tardanza en decretar Estado de Excepción, dijo: “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo diría que más allá del tema de las diferencias que pueden haber en cómo se enfrenta la emergencia, estamos todos desplegados en terreno”.

“Las señales que se han dado desde el gobierno a nivel nacional han sido todas de extrema emergencia. Yo lo único que pido es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe. Ya habrá oportunidad para hacer las críticas, autocríticas” , reforzó.

“Los puentes de aire están funcionando, el hospital de emergencia se está instalando, las operaciones en temas de electricidad, con la fuerza de este temporal en las 10 regiones, se ha tratado de abordar. De verdad, yo creo que todos han estado al máximo. Y claramente cuando hay un periodo más prolongado, de 24, 36 horas, el cansancio va generando tensión. Yo lo que invito es a, en este momento, a concentrarnos en la urgencia de la emergencia” , cerró el Presidente.

Minutos después, el Mandatario dio inicio a su viaje hacia Coquimbo junto a los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Salud, May Chomali.

Foto: X del Presidente

Por ahora, el itinerario en Coquimbo contempla una visita inspectiva al Hospital Regional de Ovalle y luego el posible traslado al Regimiento Número 21 Coquimbo en La Serena, donde sostendrá reunión con autoridades locales para posteriormente entregar un punto de prensa.