SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast llama a centrarse en la emergencia por el sistema frontal: “Habrá oportunidad para hacer los análisis y la autocrítica”

    “Las señales que se han dado desde el gobierno a nivel nacional han sido todas de extrema emergencia. Yo lo único que pido es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe", sostuvo el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Andres Pina

    Previo a emprender su viaje a la región de Coquimbo, el Presidente José Antonio Kast llamó a centrarse en enfrentar el sistema frontal más que en criticar la respuesta del gobierno ante la emergencia.

    Y es que algunas voces del mundo político cuestionaron los tiempos en que el Mandatario decretó Estado de Excepción de Catástrofe en la zona del norte del país.

    Es bajo ese marco que, en una breve coversación de casi 12 minutos con Mi radio de La Serena, el Presidente abordó este punto.

    “Nuestra institucionalidad opera en base a lo que es Senapred, al Cogrid, siempre monitoreada por el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, y en esto pude hablar con el gobernador, pude hablar con los alcaldes de La Serena, de Coquipo, de Ovalle, señalarles que los recursos van a estar disponibles, que es la primera urgencia, y que esto del Estado de Excepción de Catástrofe nos permite también ver la etapa de la reconstrucción”, comenzó diciendo.

    “Yo sé que todavía estamos pasando el temporal, en plenitud, pero hemos desplegado a los ministros, de forma preventiva estuvo allá el subsecretario de Economía, el día de hoy está el ministro de Obras Públicas, está el ministro de la Vivienda, está el ministro de Economía, y yo voy en camino con la ministra de Salud y también con el ministro de Defensa”, continuó.

    A eso, agregó: “Previamente se habían tomado algunas medidas, ahora también viene lo que es la alerta sanitaria (...) Y lo más importante ahora, como se lo planteé al alcalde de Coquimbo y a las diferentes autoridades locales, es trabajar unidos. En esto, como gobierno, hemos hecho lo que está al alcance de la institucionalidad, de nuestros esfuerzos, la anticipación para el uso de los recursos se dispuso en el momento oportuno, y ahora estamos en esta situación de emergencia constitucional”.

    Sobre si el gobierno debe hacerse un meaculpa por la supuesta tardanza en decretar Estado de Excepción, dijo: “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo diría que más allá del tema de las diferencias que pueden haber en cómo se enfrenta la emergencia, estamos todos desplegados en terreno”.

    “Las señales que se han dado desde el gobierno a nivel nacional han sido todas de extrema emergencia. Yo lo único que pido es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe. Ya habrá oportunidad para hacer las críticas, autocríticas”, reforzó.

    “Los puentes de aire están funcionando, el hospital de emergencia se está instalando, las operaciones en temas de electricidad, con la fuerza de este temporal en las 10 regiones, se ha tratado de abordar. De verdad, yo creo que todos han estado al máximo. Y claramente cuando hay un periodo más prolongado, de 24, 36 horas, el cansancio va generando tensión. Yo lo que invito es a, en este momento, a concentrarnos en la urgencia de la emergencia”, cerró el Presidente.

    Minutos después, el Mandatario dio inicio a su viaje hacia Coquimbo junto a los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Salud, May Chomali.

    Foto: X del Presidente

    Por ahora, el itinerario en Coquimbo contempla una visita inspectiva al Hospital Regional de Ovalle y luego el posible traslado al Regimiento Número 21 Coquimbo en La Serena, donde sostendrá reunión con autoridades locales para posteriormente entregar un punto de prensa.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoSistema frontalCoquimbo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Ministro de Defensa responde a ofensiva de la oposición por su gira a Hawái en medio de emergencia climática en Chile

    PDG se enreda: no logra fijar postura por megarreforma y esperan hacerlo este lunes

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

    Lo más leído

    1.
    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    2.
    Gobierno juega sus cartas para que megarreforma se vote sí o sí este martes y evitar la “comisión del terror”

    Gobierno juega sus cartas para que megarreforma se vote sí o sí este martes y evitar la “comisión del terror”

    3.
    Presidenta del Senado confirma que la Cámara Alta sesionará y descarta adelanto de la semana regional por sistema frontal

    Presidenta del Senado confirma que la Cámara Alta sesionará y descarta adelanto de la semana regional por sistema frontal

    4.
    PDG se enreda: no logra fijar postura por megarreforma y esperan hacerlo este lunes

    PDG se enreda: no logra fijar postura por megarreforma y esperan hacerlo este lunes

    5.
    Ministro de Defensa responde a ofensiva de la oposición por su gira a Hawái en medio de emergencia climática en Chile

    Ministro de Defensa responde a ofensiva de la oposición por su gira a Hawái en medio de emergencia climática en Chile

    6.
    Cámara de Diputados se prepara para votar la megarreforma de Kast mientras la oposición se acerca al TC

    Cámara de Diputados se prepara para votar la megarreforma de Kast mientras la oposición se acerca al TC

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast llama a centrarse en la emergencia por el sistema frontal: “Habrá oportunidad para hacer los análisis y la autocrítica”
    Chile

    Kast llama a centrarse en la emergencia por el sistema frontal: “Habrá oportunidad para hacer los análisis y la autocrítica”

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Ministro de Defensa responde a ofensiva de la oposición por su gira a Hawái en medio de emergencia climática en Chile

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal

    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo
    Tendencias

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030
    El Deportivo

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030

    “No hay intención de ningún festejo”: jugadores de Argentina rechazan feriado tras perder la final del Mundial

    Chiqui Tapia mira atento: la FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial ante España

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027
    Cultura y entretención

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    “No fue suficientemente impactante”: las críticas al show de medio tiempo de la final del Mundial (y su rating en Chile)

    Geoff Tate presenta en Chile “Operation Mindcrime The Final Chapter”

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino