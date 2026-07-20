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    Nacional

    Presidente Kast visitará la región de Coquimbo este lunes por la emergencia del sistema frontal

    El Presidente viajará acompañado del ministro de Defensa, Fernando Barros y de la ministra de Salud, May Chomalí.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Kast afirma que coordinación institucional “será puesta a prueba” ante sistema frontal en la RM DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gobierno anunció pasadas las 13.00 horas de este lunes que el Presidente José Antonio Kast viajará hasta la región de Coquimbo para monitorear el sistema frontal.

    La zona ha sido ampliamente afectada por la emergencia, es por eso que esta mañana, el Mandatario declaró Estado de Excepción de Catástrofe en la región, además de la provincia de Huasco.

    Para monitorear dicha medida, y otras acciones, el Mandatario despegará desde Santiago a eso de las 14.00 horas, hasta la zona norte de nuestro país.

    El Presidente viajará acompañado del ministro de Defensa, Fernando Barros y de la ministra de Salud, May Chomalí.

    Más sobre:José Antonio KastCoquimboSistema frontal

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