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    Kast declara Estado de Catástrofe en región de Coquimbo y provincia de Huasco por sistema frontal

    Asimismo, para ayudar a contener la emergencia, el Presidente le solicitó al ministro de Obras Públicas que permanezca en la región de Coquimbo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó su sexto consejo de gabinete desde el Palacio de La Moneda.

    La instancia estuvo centrada en el sistema frontal que afecta a varias regiones del país desde la semana pasada.

    En resumen, el Mandatario realizó un balance de las acciones que se han tomado para enfrentar la emergencia. “En esto decir que la institucionalidad dentro de la gravedad de la situación ha funcionado desde la dirección nacional de Senapred y en conjunto con el Ministerio del Interior, como lo dispone nuestra normativa vigente”, destacó.

    “Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos. En eso creo que la anticipación del acuartelamiento preventivo de las distintas ramas de la Fuerza Aérea y el despliegue territorial que realizó el Ejército, fue muy relevante”, continuó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea, también observó con buenos ojos “el despliegue del hospital de campaña por parte del Ejército que se está instalando en la ciudad de Ovalle, el despliegue de cientos de brigadas para ir reponiendo la conexión eléctrica, la activación preventiva del Código azul y la suspensión de clases para la región de Coquimbo, para la región de Valparaíso continental y para la provincia de Huasco”.

    Estado de Excepción de Catástrofe

    Dicho eso, el Presidente dio a conocer que dada la gravedad de la situación en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, “por temas de cortes de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica”, el gobierno decidió declarar Estado de Excepción de Catástrofe en dichas zonas.

    Asimismo, para ayudar a contener la emergencia, el Presidente le solicitó al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, que permanezca en la región de Coquimbo.

    Además, le pidió a otros secretarios de Estado que se vayan desplazando a distintas regiones.

    “Lo más importante ahora es coordinar las acciones en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco”, cerró el Presidente.

    Minutos más tarde, Kast compartió una publicación al respecto en X señalando que “todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”.

    Más sobre:Sistema frontalCoquimboEstado de Excepción Constitucional

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