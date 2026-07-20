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    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    "Esperamos que esta ayuda mitigue los efectos de las lluvias en las últimas horas”, señaló el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Boliviar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Ministerio de Defensa

    La tarde de este lunes un avión C-130 “Hércules” con seis toneladas de ayuda humanitaria se dirigirá hacia La Serena tras el sistema frontal que ha afectado especialmente a la región de Coquimbo.

    La aeronave de las Fuerzas Armadas lleva en su interior un cargamento de 14 pallets de carga. Estos cuentan con lo siguiente: 216 kits de alimentación para cuatro personas, 216 kits de higiene para hombres y mujeres, 50 de higiene para niños, 25 para lactantes y 108 para aseo domiciliario. A estos elementos también se suma el traslado de 14.533 sacos de arena.

    “Una vez más las Fuerzas Armadas han puesto a disposición para esta emergencia sus medios disponibles, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En este caso estamos despachando este vuelo del C-130 a La Serena. Esperamos que esta ayuda mitigue los efectos de las lluvias en las últimas horas”, destacó el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolivar.

    Prensa Ministerio de Defensa

    Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez destacó el envío de ayuda a zonas siniestradas por el sistema frontal, como camiones en dirección a Coquimbo o a la comuna de Alto del Carmen, en Tarapacá.

    “A este esfuerzo se suma el envío desde Santiago de seis toneladas de ayuda, que incluye alimentación, kits de higiene, agua, frazadas, entre otros elementos. Este será el primero de muchos vuelos que enviaremos con ayuda a las personas que están siendo afectadas por el temporal”, señaló al respecto.

    A los recursos dispuestos también se suma el traslado de tres personeros del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), los que se sumarán al equipo desplegado en la zona de la emergencia.

    Y es que la región de Coquimbo y la provincia del Huasco en Atacama han sido las zonas más afectadas por el sistema frontal que desde la semana pasada ha dejado precipitaciones intensas y fuertes vientos en diez regiones del país.

    De hecho, esta jornada el Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para las zonas antes mencionadas. A esto se sumó también la declaración de alerta sanitaria.

    Más sobre:Sistema frontalAyuda humanitariaFACHLluviaRegión de Coquimbo

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